Fenatrano iniciará encuentros el próximo lunes para definir posible aumentos de pasajes

La Federación Nacional de Transporte de Nueva Opción (Fenatrano) anunció este jueves que el próximo lunes iniciará encuentros en el Gran Santo Domingo para definir líneas a seguir respecto a posibles aumentos sustanciales en los costos de los pasajes.

El presidente de Fenatrano, Juan Hubiere, indicó que los autobuses (guaguas) que usan gasolina y gas licuado de petróleo (GLP) deben revisar las tarifas, debido que "los que usan gasoil realizaron aumentos moderados, a causas de las alzas establecidas por el Gobierno en semanas consecutivas de los carburantes".

“A los trabajadores del transporte nuestro, todos los productos de la canasta básica familiar les subieron de precio. No somos padres de familia, somos trabajadores del transporte que pagamos todos los impuestos”, aseveró Hubieres.

La nota de prensa enviada a los medios de comunicación establece que los precios de los combustibles en República Dominicana "han registrado un comportamiento alcista significativo en las últimas dos semanas", acumulando aumentos de hasta RD$15 por galón en las gasolinas y gasoil.