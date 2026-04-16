Exmagistrado del TC, Díaz Filpo, respalda vacío de suplencia se solucione con reforma constitucional

Dos de los 13 magistrados eméritos del Tribunal Constitucional (TC) han reaccionado al planteamiento que realizó el actual presidente de ese órgano, Napoleón Estévez, quien consideró como una solución realizar una reforma a la Carta Magna para eliminar el vacío en la suplencia.

Según explicó el presidente Estévez el pasado viernes, no alcanzar la asistencia mínima requerida de nueve jueces imposibilita el conocimiento de los expedientes, por lo que sugirió a los representantes del Poder Legislativo analizar posibles medidas para reparar esa situación en una nueva modificación a la norma suprema.

El más reciente en referirse a este caso fue el exmagistrado del TC, Rafael Díaz Filpo, quien al ser consultado por este medio de comunicación, calificó de cierta la problemática evidenciada por Estévez.

“El problema ha sido correctamente identificado, existe un vacío en la suplencia que puede afectar el quórum y, con ello, la capacidad del Tribunal para decidir”, indicó Díaz Filpo.

Siendo diferente a la posición del expresidente de la corte constitucional, Milton Ray Guevara, de quien Filpo era suplente, ya que aseguró que nunca “tuvo problemas” para cumplir con la asistencia establecida en el artículo 186 de la Carta Magna, aclarando que no comparte la visión de convocar a la Asamblea Nacional Revisora.

“La verdad es que yo estoy sorprendido. No me explico ahora qué es lo que está pasando con esos jueces…”, expresó el pasado lunes al ser entrevistado en el programa de televisión Hoy Mismo, transmitido a través del canal 9.

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Mientras tanto, Filpo entiende que incorporar jueces de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) o convocar a jueces eméritos para garantizar el desarrollo de las audiencias introduciría “riesgos que no pueden ser ignorados”, ya que “alteran la naturaleza del órgano constitucional y desdibujan los límites entre jurisdicciones claramente diferenciadas”.

El presidente Estévez recomendó, mientras analizaba los desafíos que tiene el TC en la Conferencia del Poder Judicial 2026, habilitar en la Constitución a los exjueces pensionados para resolver el vacío en la suplencia. Pero, de acuerdo con Díaz Filpo, esto no resulta compatible “con la naturaleza de la justicia constitucional”.

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“Se trata de una función que exige integración activa, permanente y sujeta a los mismos estándares de responsabilidad que rigen para los jueces en ejercicio, de modo que reintroducir figuras que ya han concluido su mandato no fortalece el sistema, sino que lo expone a cuestionamientos innecesarios”, expresó Filpo.

Una “solución”

Para el magistrado emérito Díaz Filpo, una opción que pudiera acoger la Asamblea Nacional Revisora es la incorporación de jueces suplentes “designados desde el origen como parte de la estructura del TC”.

“Permite asegurar el quórum necesario para decidir sin recurrir a fórmulas externas que puedan afectar la integridad del órgano, siguiendo esquemas que ya han sido implementados en otros órganos constitucionales del país y en sistemas comparados donde la suplencia forma parte del diseño institucional”, manifestó.

Asimismo, aseveró que la existencia de suplentes no debe “entenderse como una concesión”, sino “como una garantía de continuidad”.

“El Tribunal no puede quedar expuesto a situaciones en las que la falta de quórum impida la toma de decisiones, lo que exige una solución que responda a la lógica del Derecho Constitucional y no a la urgencia del momento”, resaltó.

Jueces de la Suprema al TC

Los exmagistrados Filpo y Guevara coincidieron en que permitir el ingreso al TC de jueces provenientes de la SCJ podría afectar su funcionamiento.

Según el criterio del presidente emérito Guevara, aunque es “bueno tener la experiencia judicial”, el Tribunal Constitucional no debe ser un “reservorio de jueces de los tribunales del orden judicial”, debido a que “son dos culturas diferentes”.

“Supongo que habrá excepciones, pero de todos los que están en la Suprema Corte de Justicia, hay una tendencia a que todos quieren ir al Tribunal Constitucional; lo advertí. Ese tipo de cosas necesitan prudencia, experiencia y conocimiento…”, precisó.

Mientras que Díaz Filpo advirtió que aceptarlo sería causar “una confusión de funciones que afecta la separación de jurisdicciones y compromete la independencia del control constitucional”.

“Se estaría colocando en un mismo plano a órganos con competencias distintas, generando un conflicto de orden estructural que incide directamente en la seguridad jurídica y en la legitimidad de las decisiones adoptadas”, indicó.

Napoleón Estévez fue seleccionado en 2023 por el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) como presidente del TC, dejando la vacante de juez en la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia, donde tenía la responsabilidad de recursos de casación relacionados con el ámbito civil y comercial.