Calle del Sol será transformada en un plazo de hasta 24 meses pese a retrasos por lluvias

El director de la Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Provincial, Ángel de la Cruz, afirmó que el proyecto de remozamiento de la calle del Sol avanza de manera sostenida, pese a los retrasos provocados por las lluvias, y reiteró el compromiso de concluir la obra en un plazo de entre 18 y 24 meses.

Durante un encuentro con comerciantes del centro histórico de Santiago de los Caballeros, el funcionario explicó que el Gobierno mantiene un seguimiento constante del proyecto, considerado de alto impacto para el desarrollo urbano y turístico de la ciudad.

“Hemos querido venir, como lo hemos hecho siempre, a dar la cara y responder a las preocupaciones de los empresarios sobre esta obra de gran importancia para el futuro de Santiago”, expresó.

De la Cruz destacó que la intervención del centro histórico responde a una planificación consensuada entre el Gobierno, el sector empresarial y actores sociales, tras una decisión del presidente de la República de ejecutar una inversión significativa en la zona.

Recordó que iniciativas similares ya han sido ejecutadas con éxito, como la intervención de la avenida Roosevelt y la transformación de la calle Benito Monción, donde —según indicó— se desarrollaron espacios culturales como Casa de Arte, además de áreas para exposiciones y actividades artísticas.

Retrasos por lluvias y complejidad técnica

El funcionario explicó que uno de los principales desafíos ha sido la intervención del sistema de tuberías subterráneas, muchas de las cuales no contaban con planos actualizados, lo que ha obligado a realizar excavaciones cuidadosas y sustituciones provisionales para garantizar el suministro de agua.

A esto se suman las condiciones climáticas. “Hemos registrado alrededor de 55 días de lluvias desde octubre, lo que puede traducirse en hasta 90 días de retraso, debido a la saturación de los suelos”, precisó.

No obstante, aseguró que los trabajos no se han detenido y que se aprovecha cada jornada sin precipitaciones para avanzar en la obra. Actualmente, indicó, ya se ha completado parte de la estructura del primer tramo y se trabaja en sistemas eléctricos y sanitarios.

Cambios en la ejecución para reducir impacto comercial

Ante las inquietudes de los comerciantes, De la Cruz anunció un ajuste en la metodología de trabajo: en lugar de intervenir dos cuadras simultáneamente, se trabajará en una sola, con el objetivo de reducir el impacto en las actividades comerciales.

“Estamos transformando la calle con su sistema de vida dentro, que son los negocios. Entendemos las dificultades y por eso trabajamos día y noche para minimizar los efectos”, señaló.

Proyección turística y revalorización

El funcionario subrayó que la obra contempla la eliminación del cableado aéreo mediante soterramiento, la ampliación de aceras y la modernización integral de la vía, lo que contribuirá a mejorar la imagen urbana y atraer turismo.

Asimismo, proyectó una revalorización económica de la zona, similar a experiencias en otras ciudades, donde los inmuebles han duplicado o triplicado su valor tras intervenciones urbanas.

Durante el encuentro, el director de la Asociación de Comerciantes y Empresarios del Centro de Santiago (ASECENSA), José Octavio Reinoso, reiteró el respaldo del sector privado al proyecto, aunque abogó por el cumplimiento del cronograma establecido y la optimización de las jornadas laborales, a fin de reducir el impacto en las actividades comerciales de la zona.

En tanto, la gobernadora provincial de Santiago de los Caballeros, Rosa Santos, valoró el espacio de diálogo como fundamental para articular soluciones conjuntas, destacando que la obra contribuirá significativamente al desarrollo económico y al fortalecimiento del potencial turístico de la ciudad.