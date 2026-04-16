COE vuelve a colocar el Gran Santo Domingo y a otra 12 provincias en alerta amarilla

El Centro de Operaciones de Emergencia (COE) aumentó el número de provincias en alerta amarilla ante el impacto de una vaguada que se ubicará en el país y comenzará a provocar durante el transcurso de la mañana incrementos nubosos de consideración, acompañados de aguaceros significativos, moderados a fuertes.

Según el pronóstico del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), después del mediodía estos aguaceros serán más intensos y traerán tormentas eléctricas, ráfagas de viento, deslizamientos de tierra en ocasiones e incluso posibles granizos.

El COE ha puesto 14 provincias en alerta amarilla y 12 en verde.

Las provincias en alerta amarilla son: Santo Domingo, San José de Ocoa, Distrito Nacional, Santiago Rodríguez, San Pedro de Macorís, Santiago, Puerto Plata, Monseñor Nouel, La Altagracia, San Cristóbal, La Romana, El Seibo, Hato Mayor y La Vega.

Mientras que en alerta verde están: María Trinidad Sánchez, Monte Plata, Duarte (en especial el Bajo Yuna), Hermanas Mirabal, Samaná, Espaillat, Sánchez Ramírez, Valverde, Monte Cristi, San Juan, Independencia y Elías Piña.

“Se recomienda a las personas abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten altos volúmenes de agua y no hacer uso de balnearios en las provincias bajo alerta”, informó el COE.

Para el viernes, el país seguirá bajo ambiente húmedo e inestable, producto del viento de dirección sureste y la permanencia de la vaguada.

Desde la madrugada, la entidad prevé las ocurrencias de lluvias localmente moderadas, siendo fuertes en ocasiones sobre varios municipios de las provincias el Gran Santo Domingo, San Cristóbal, San Pedro de Macorís, Peravia, Barahona, Pedernales, María Trinidad Sánchez, Samaná, La Altagracia, El Seibo y Hato Mayor, entre otras de las regiones noroeste, el Valle del Cibao, el litoral caribeño, la Cordillera Central y la zona fronteriza.