Acceso a videos íntimos, entrevistas y publicaciones en medios: lo nuevo de los estafadores

Programas de radio, páginas de noticias e influencers han informado en los últimos días sobre la filtración de cientos de videos grabados de forma ilegal en una cabaña del kilómetro 12 de Haina.

En las informaciones, a los influencers se les escucha hablar con seguridad sobre la existencia de este contenido y piden que ojalá las personas “no hayan acudido con un tercero”.

Además, en la información de las páginas de noticias aseguran que la Dirección Central de Investigaciones Criminales (Dicrim) desplegó un operativo en Haina y ha arrestado a varias personas.

Todo es falso, los videos no existen; este es un nuevo método utilizado por estafadores para robar información personal, incluyendo cuentas de banco y redes sociales.

La información, que pide a las personas ir a ver si son una de las víctimas grabadas sin consentimiento, es difundida por la red social TikTok y pide a los usuarios ingresar a Telegram con una palabra de referencia al contenido y así buscar los videos íntimos.

En Telegram aparecen varias cuentas creadas para este fin, con enlaces que solicitan descargar una aplicación o usar una de tus cuentas personales para ingresar y robar los datos.

“Todos estos enlaces, cuando entras, te piden descargar una aplicación o validarte utilizando tus redes sociales; si haces una de las dos, vas a darle sencillamente acceso a delincuentes a tu historial bancario, redes sociales y toda tu vida digital”, indicó el experto en tecnología, Isaac Ramírez, a través de un video en las redes sociales.

Los métodos de engaño, que desde hace meses están utilizando periódicos y personalidades de la comunicación, están haciendo montajes, diseñados con programas de inteligencia artificial, para simular entrevistas recomendando hacer inversión.

Uno de los videos que ha despertado la alarma del Banco Central es el de su gobernador Héctor Valdez Albizu, quien en el falso audiovisual es entrevistado por la periodista Edith Febles e invita a las personas a ingresar a una plataforma de inversión.

En un comunicado, la entidad financiera explicó que se trataba de una red de cibercriminales financieros, que tienen el objetivo de defraudar personas y obtener dinero e informaciones de estas.

“No deben entrar a páginas de internet con supuestas plataformas de inversión, ni compartir sus datos personales ni medios de pago con terceros no verificados, que les contacten por teléfono, por correo electrónico o cualquier otra vía. Eso es una estafa para apoderarse de su dinero”, informó el Banco Central.

Estos videos se encuentran con mucha frecuencia en Facebook, además de publicaciones en YouTube.

Otro de los engaños de los ciberdelincuentes es utilizar la imagen de un periódico, simular una noticia con un título llamativo, normalmente sobre la vida íntima de las personas, para que hagan clic e ingresen.

Listín Diario está recibiendo, de sus usuarios, diariamente denuncias de informaciones falsas publicadas en estas páginas creadas por los ciberdelincuentes.

En las últimas publicaciones falsas se utiliza la figura de Ruby Pérez y Ramón Alburquerque, con títulos de una supuesta fortuna o inversión dejada tras sus muertes.