Tenía 20 años la joven muerta por su pareja en Neyba y su verdugo tiene 24

Agentes del Departamento de la Policía Nacional en el municipio de Neyba, comandados por el teniente coronel Sandy Muñoz, detuvieron a Yefry Sena Ferreras, alias Checo, por la muerte de Marianny Michel Cuevas Román de 20 años, la mañana de este miércoles en el Barrio Los Cocos de este municipio.

Sena Ferreras, de 24 años de edad, fue llevado al centro hospitalario Gil Roldán, en Villa Jaragua y, posteriormente, lo condujeron al recinto policial.

Posteriormente, agentes de la Dirección Central de Investigación (Dicrim) detuvieron a un acompañante del presunto matador y recuperó el arma con la que presuntamente dispararon y la motocicleta en la que se trasladaban cuando se cometió el feminicidio.

La joven de 20 años, residente en el sector Buenos Aires, fue atacada con un arma de fabricación cacera conocida como "chilena", causándole shock hipovolémico, de acuerdo a la médico legista Mayoris Rivas, al examinar el cadáver acompañada de la fiscal Carmen de la Rosa.

El cadáver fue trasladado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), en Azua.