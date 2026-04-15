Cuatro privados de libertad de El Pinito de La Vega están heridos tras riña

La Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC) informó que la mañana de este miércoles se registró una riña en uno de los pabellones del Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) El Pinito, en la provincia La Vega, lo que provocó heridas en cuatro de los internos.

De acuerdo a una nota de prensa, los internos Gregori Francisco Almonte, Alejandro Fernández Abad, Daniel Roque Juanes y Kelvin Polanco Gómez, resultaron lesionados durante el incidente y fueron trasladados a un hospital.

El incidente, que se registró a las 8:20 de la mañana, está en investigación y fue controlado por el personal de vigilancia.

“Como medida preventiva, el personal de la DGSCP dispuso el cierre de todos los módulos, así como el cierre por celdas en cada uno de los pabellones, manteniendo a todos los internos en sus áreas correspondientes para garantizar su seguridad y la del personal de vigilancia”, informaron en nota de prensa.