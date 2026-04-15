Mesa de Diálogo presenta plan de seguridad alimentaria para el país

La Mesa del Diálogo y Representación Cristiana a través de su Pastoral Política, presentó ayer una propuesta de implementación nacional orientada a fortalecer la seguridad alimentaria, la soberanía productiva y la estabilidad económica del pueblo dominicano.

La iniciativa surge en un contexto internacional marcado por tensiones geopolíticas, conflictos y disrupciones en las cadenas de suministro, factores que han impactado directamente el costo de los fertilizantes y, en consecuencia, el precio de los alimentos en el país.

El proyecto, definido como un “Plan Nacional Estratégico con Implementación Real”, contempla medidas concretas, medibles y ejecutables en distintos plazos, con el objetivo de reducir la vulnerabilidad del sector agrícola dominicano ante crisis globales.

Entre las acciones propuestas se destacan la diversificación de proveedores (0–6 meses). Así como acuerdos bilaterales con países como China, Estados Unidos, Canadá y Marruecos, junto a un modelo mixto público-privado para la importación y distribución de fertilizantes.

Mientras la producción local (durante 12–24 meses), desarrollo de plantas de compostaje y un programa nacional de biofertilizantes en alianza con instituciones de investigación.

Prioridad en la reserva estratégica nacional con la creación de una capacidad de almacenamiento de hasta 90,000 toneladas métricas, equivalente a cuatro meses de consumo nacional. Subsidios inteligentes dirigidos a pequeños y medianos productores para mejorar la eficiencia y reducir desperdicios.

Diplomacia económica activa, con el fortalecimiento de acuerdos internacionales de suministro estable.

Modernización agrícola (12–36 meses) con la implementación de la agricultura de precisión y optimización del uso de fertilizantes.

La capacitación continua mediante programas de formación, asistencia técnica y transferencia tecnológica.

La propuesta contempla una inversión estimada entre US$50 y US$55 millones, destinada principalmente a la creación de la reserva estratégica nacional y su infraestructura logística.

Según la Mesa del Diálogo que preside el pastor Reynaldo Franco Aquino, esta inversión permitiría: Estabilizar los precios de los alimentos, proteger la producción agrícola nacional, reducir la dependencia de mercados externos y fortalecer la capacidad de respuesta ante crisis internacionales. Asimismo, el plan busca un modelo mixto que integraría al Estado dominicano en la coordinación y regulación. El sector privado en la operación y logística; mientras que el sector académico en la innovación e investigación.

El director de la Pastoral Política, apóstol Johnnie Martínez, hizo un llamado a la unidad nacional para impulsar esta iniciativa. “La República Dominicana puede prepararse, anticiparse y protegerse. Una nación que almacena hoy, no entra en crisis mañana”, sostuvo.

sobre la propuesta

La iniciativa está sustentada en datos del comercio internacional de fertilizantes, estimaciones de consumo nacional y modelos de reservas estratégicas implementados en otros países, tras la crisis global de fertilizantes de 2022, así como en estándares técnicos internacionales de almacenamiento.