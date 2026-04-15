Luis Abinader encabeza apertura de “Expo sostenible 2026”

El presidente Luis Abinader encabezó la apertura de la "Expo Sostenible 2026", una plataforma que integra al sector público y privado con la misión de promover acciones que equilibren el crecimiento económico, el cuidado del medioambiente y el bienestar social.

Pasadas las 10:30 de la mañana de este miércoles, el mandatario, al encabezar la actividad, hizo un recorrido por los diversos stands que buscan impulsar proyectos de bienestar al país.

Entre las propuestas que se exponen en la Expo Sostenible se destaca la iniciativa "La Ciudad que Respira" de la Alcaldía del Distrito Nacional, Sinoma: soluciones industriales para un futuro más verde, Refidomsa: energía que impulsa el país, Geotechnical, Grabo Estilos con Uniformes Eco sostenibles y otros proyectos.

Durante la feria, el presidente del Senado, Ricardo de los Santos Polanco, valoró como positivo este tipo de encuentros que impulsan al país a preocuparse por los cambios en el medioambiente.

"Nosotros no podemos vivir de espaldas a la sostenibilidad. Es un compromiso de todos. Entiendo que es una iniciativa que debemos asumir todos los buenos ciudadanos. Ustedes ven lo que está sucediendo con el cambio climático, es decir, nosotros debemos preocuparnos todos por el medioambiente y hacer uso del mismo, sabiendo que el medioambiente se lo estamos tomando prestado a las futuras generaciones", sostuvo.

Además, habló sobre la labor del Ministerio de Medio Ambiente por promover una cultura ambientalista en el país.

"Debemos felicitar al ministro de Medio Ambiente, que ha estado trabajando arduamente, a todos los ambientalistas y a todas aquellas personalidades que de una manera u otra se preocupan por lo que dice la protección del medio ambiente en la República Dominicana", expresó el congresista.

De su lado, la Premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú, centró su mensaje en la dimensión humana de la sostenibilidad, al destacar que no se puede desarrollar sostenibilidad sin dignidad, inclusión y justicia social.

Señaló que las crisis actuales demandan respuestas colectivas, sostenibles y con visión de largo plazo.

Menchú destacó la importancia de que el sector privado, el Gobierno, las instituciones y la sociedad civil trabajen de manera conjunta, al señalar que no en todos los países se impulsa de forma activa esta alianza multisectorial.

"La sociedad en general necesita ser escuchada y proponer y, a medida que damos solución a las propuestas sociales, realmente logramos que la paz sea cultura y no solamente una paz de conflictos”, expresó la activista oriunda de Guatemala.

Sostenibilidad es un tema central

El presidente del Consejo de Desarrollo Económico y Social de Santo Domingo (Codessd), Samuel Sena, sostuvo que la sostenibilidad ha pasado de ser un tema complementario a convertirse en un eje central del desarrollo.

“La sostenibilidad no es un lujo, no es obsesión, no es una conversación paralela, es la línea que separa el progreso del retroceso, el futuro posible del futuro, futuro”, dijo.

“Hoy no venimos a hablar de sostenibilidad como un concepto bonito ni como una meta de cambio; hoy venimos a hablar de sostenibilidad como lo que realmente es, una condición ilimitada, una condición que tendrá el cambio de la revolución”.

Indicó que “Expo Sostenible” nace de la verdad de entender que los grandes desafíos de los tiempos, el agua, la energía, los residuos, nuestras ciudades, nuestra forma de producir, no se resuelven solo con una visión, sino también para tomar decisiones diferentes que tal vez no se vienen matando de inmediato, pero sí que garantizan un futuro.

Detalles de la actividad

De acuerdo con los organizadores de la actividad, Expo Sostenible 2026 se desarrollará durante dos días.

Con una agenda que incluye temas como economía circular, seguridad hídrica, inversión sostenible, transformación urbana, sistemas alimentarios y resiliencia, reflejando un enfoque integral que reconoce la interconexión de los desafíos actuales.