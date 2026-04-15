Listín Diario y UASD ponen foco en el crimen y la violencia

El periódico Listín Diario y la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) celebraron ayer el foro sobre crimen, seguridad y violencia, con la participación de destacados expertos en la materia y una importante asistencia de jóvenes estudiantes de la academia estatal.

El foro, que procura crear una estrategia nacional más eficiente y sostenible sobre estos temas en República Dominicana, se llevó a cabo en el Aula Magna de la UASD.

Allí participaron 18 expertos en criminología, derecho penal, psicología e investigaciones, junto a autoridades del Ministerio Público y la Policía Nacional.

Todos disertaron en al menos cuatro paneles en los que se abordaron diversos temas sobre la violencia, el modelo económico, la desigualdad y la crisis social. Se presentaron también estrategias, límites y desafíos de la seguridad ciudadana y el estado de derecho.

El último panel cerró con aportes en investigación y propuestas para la seguridad en el país.

La idea fundamental del foro “es que podamos proponer una estrategia de abordaje que permita afianzar los logros ya obtenidos en la reducción de las tasas de homicidios y otras variables”, explicó el director de Listín Diario, Miguel Franjul, en sus palabras de bienvenida.

El director del Listín Diario, Miguel Franjul, tuvo a su cargo el discurso de apertura del foro.JOSÉ A. MALDONADO/LD

“Nuestro deseo es fomentar debates y entendimientos, dándole la palabra al pueblo y a sus más legítimos representantes en la definición de sus aspiraciones para construir una sociedad menos expuesta a los peligros que entrañan los actos reñidos con la ley, peligros que amenazan, no solo las vidas humanas, sino la propia convivencia entre todos nosotros”, añadió.

Mientras el rector de la UASD, Editrudis Beltrán, dijo que la academia se consolida “como el espacio idóneo para el análisis profundo de las problemáticas nacionales”, al patrocinar la academia estatal este foro.

Beltrán subrayó que el evento coincide con el 50 aniversario de la muerte de la dirigente estudiantil Sagrario Díaz por parte del régimen del doctor Joaquín Balaguer, el 14 de abril de 1972.

Editrudis Beltrán, rector de la UASD, dijo que en la academia estatal conocen de cerca el dolor que generan el crimen y la intolerancia.JOSÉ A. MALDONADO/LD

“Conocemos de cerca el dolor que generan el crimen y la intolerancia”, dijo el rector. “Sin embargo, hemos persistido como faro de noble ciencia para República Dominicana, transformándose dolor en soluciones generadas desde nuestras aulas, institutos e investigaciones”, agregó.

La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, disertó en una conferencia magistral y presentó una radiografía sobre el crimen y la violencia en el país. La magistrada propuso un pacto nacional para abordar estas problemáticas.

El foro partió de una propuesta editorial de este medio de comunicación publicado el pasado 16 de marzo, que fue acogida de inmediato por la UASD.

Panelistas

El foro se desarrolló bajo la modalidad de paneles, cuyos participantes fueron el demógrafo Frank Cáceres; el sociólogo Leopoldo Artiles; la especialista en estudios de género y derechos humanos, Mirna Jiménez; el jurista Jottin Cury (hijo); el sociólogo e investigador Juan Miguel Pérez; el economista Francisco Tavárez; el especialista en estudios de juventud, Juan Leoner Brito, y el trabajador social Felipe Enmanuel Díaz.

También el jurista con experiencia en derecho constitucional, José Miguel Vásquez; el jurista especializado en derecho penal, Jhon Garrido; el jurista y analista, Raymundo Mejía; el subdirector del Dicrim, Isaías José Tamárez Santiago; el jurista y decano de la facultad de derecho de Unapec, Alejandro Moscoso Segarra; el abogado, político y ex diputado Pelegrín Castillo; el jurista y académico de la Universidad Nordestada, Claudio Aníbal Medrano Mejía; el comisionado ejecutivo para la Reforma Policial de la República Dominicana, Luis Ernesto García, y la representación institucional de la Asociación de Empresas de Seguridad.