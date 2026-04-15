Indomet: continúan los aguaceros fuertes y posibles granizadas

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informa que durante los próximos días, persistirán condiciones húmedas e inestables con aguaceros fuertes en ocasiones, tormentas eléctricas, ráfagas de viento, posibles granizadas aisladas en varias localidades del país.

Para este miércoles, los efectos del viento, en combinación con una vaguada en varios niveles de la troposfera, generan lluvias débiles a moderadas hacia poblados cercanos a la costa Atlántica, desde tempranas horas de este miércoles.

En horas de la tarde, se esperan aguaceros de moderados a fuertes localmente, tormentas eléctricas y ráfagas de viento sobre La Altagracia, La Romana, El Seibo, Hato Mayor, Monte Plata, Sánchez Ramírez, Duarte, María Trinidad Sánchez, Espaillat, Puerto Plata, Monseñor Nouel, La Vega, Santiago, San José de Ocoa, Peravia, Azua, Independencia, Pedernales, Bahoruco, San Cristóbal y el Gran Santo Domingo. Estas precipitaciones se extenderán hacia horas de la noche.

El Centro Nacional de Pronósticos del instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) mantiene las alertas meteorológicas ante el riesgo de inundaciones urbanas, así como crecidas de ríos, arroyos, cañadas, ráfagas de viento, tormentas eléctricas y posibles deslizamientos de tierra para: San Pedro de Macorís, La Altagracia, La Vega, María Trinidad Sánchez, Valverde, Duarte, La Romana, Santiago, El Seibo, Puerto Plata, Independencia, Dajabón, Santiago Rodríguez, San Cristóbal, Monseñor Nouel, Baoruco, Monte Cristi, Samaná, Espaillat, Elías Piña, San José de Ocoa, Hato Mayor, Hermanas Mirabal, San Juan, Monte Plata, El Gran Santo Domingo y Sánchez Ramírez.

Igual mantiene las recomendaciones para las pequeñas y medianas embarcaciones por el fuerte oleaje en la costa del Atlántico

Pronósticos locales

En el Gran Santo Domingo habrá incrementos nubosos con aguaceros, tronadas y ráfagas de viento. Temperaturas mínimas entre 21 °C y 23 °C, y máximas entre 31 °C y 33 °C.