Extraditado por narcotráfico fue repatriado en 2024 por EEUU para enfrentar cargo por homicidio

Frank Maiky Báez Guerrero, acusado de 11 cargos vinculados al narcotráfico y a quien el Poder Ejecutivo autorizó su extradición, junto a otros tres hombres el martes, fue repatriado a República Dominicana en 2024 bajo la acusación de homicidio.

De acuerdo a una publicación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), el 18 de junio de 2024 la Oficina de Control de Deportaciones y Remoción de Boston (ERO) deportó a Frank Maiky Baez-Guerrero, un dominicano de 28 años que se encontraba ilegalmente en el país y que es buscado por las autoridades de República Dominicana por cargos de homicidio.

Su repatriación se produjo el 14 de mayo de 2024 desde Massachusetts, Estados Unidos.

La información sostiene que Báez Guerrero entró ilegalmente a los Estados Unidos en un lugar y fecha desconocida sin haber sido admitido.

La policía lo arrestó el 10 de diciembre de 2021 y lo acusó de posesión con intención de distribuir drogas de clase A (heroína) en Newburyport. Para esa fecha, 2024, se aclaraba que “el cargo aún está pendiente”.

“Frank Maiky Báez Guerrero intentó subvertir la justicia en su país natal ocultándose en los Estados Unidos”, aseguró el director de la oficina local de ERO en Boston, Todd M. Lyons.

A pesar de esto, no hay registros en la web de información que lo vincule a las acusaciones en su contra y si enfrentó a la justicia.

Este dominicano que se enfrentará al Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Massachusetts acusado de 11 cargos: hacer funcionar empresa criminal, asociación delictuosa para distribuir y poseer con intención de distribuir sustancias controladas, asociación delictuosa para el lavado de activos.

Además, posesión con intención de distribuir 40 gramos o más de fentanilo y cocaína, posesión con intención de distribuir fentanilo, una mezcla y sustancia que contiene metanfeíamina y cocaína; posesión con intención de distribuir fentanilo y cocaína; posesión con intención de distribuir 50 gramos o más de melanfetamina, 500 gramos o más de una mezcla o sustancia que contenga metaníetamina, y 500 gramos o más de cocaína.

Posesión con intención de distribuir 500 gramos o más de cocaína, fentanilo y base de cocaína, y complicidad en ese delito y uso ilegal de una instalación de comunicaciones.

Miguel Isaac Miguel Jiménez

Miguel Isaac Miguel Jiménez solicitado en extradición por Puerto Rico.

Asimismo, el diario Primera Hora de Puerto Rico tiene en sus archivos del 17 de mayo de 2023 que Miguel I. Miguel Jiménez, de 30 años, fue acusado, junto a otro hombre en ese país, de asesinato en común y mutuo acuerdo, disparar en un área pública, facilitar un arma de fuego a terceros y disparar o apuntar armas de fuego.

En un programa especial de “Los más buscados de Puerto Rico” de “Notiséis WIPR”, el 19 de junio de 2023, el teniente Raúl Negro, director de arrestos especiales y extradiciones, explicó que a Miguel Isaac Miguel Jiménez, de 30 años, “lo estamos buscando con una orden de arresto por asesinato, ley de armas, seguridad pública, con una fianza global de 450 mil dólares”.

En el decreto 243-26, emitido este martes, el presidente Luis Abinader autoriza la extradición a Puerto Rico de Miguel Isaac Miguel Jiménez, alias Miguel I. Miguel Jimenez, alias Tico Tico, para enfrentar tres cargos en el Tribunal de Primera Instancia del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, parte Municipal de San Juan.

Este dominicano está acusado de asesinato en primer grado, portar y usar armas de fuego sin licencia y proporcionar armas a terceros.

Otros acusados

Con el decreto 241-26, el presidente Luis Abinader autorizó la extradición al Distrito Sur de Florida, en Estados Unidos, de Carlos Manuel Martínez De León por “cargo del uno al veintidós: distribución de pornografía infantil, en violación al título 18, Código de los Estados Unidos”.

Su arresto fue informado por las autoridades dominicanas el 6 de marzo de 2026.

Por último, el presidente autorizó la extradición de Ruddy Cénit Then, alias Rudeiy Cenitthen, a la Florida por asociación delictuosa para distribuir y poseer con intención de distribuir 400 gramos o más de mezclas y sustancias que contienen una cantidad detectable de fentanilo y 500 gramos o más de mezclas y sustancias que contienen una cantidad detectable de metanfetamina, sus sales, isómeros y sales de sus isómeros.