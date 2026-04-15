Se entrega haitiano buscado por la muerte de una mujer y de herir al hijo de esta en Higüey

Se entrega a la Policía Nacional, Denis Cerema Deiso, de nacionalidad haitiana, quien era buscado por la muerte de la señora Claris Villavicencio y de herir a una hija de esta, el pasado domingo en el sector Villa María, en Higüey, provincia La Altagracia,.

El extranjero niega los hechos que se le imputan, mientras que otras tres personas están detenidas por el hecho ocurrido el pasado domingo.

La víctima mortal fue identificada como Clari Villavicencio, de 54 años, quien fue atacada con un arma blanca, junto a su hijo Hansell Villavicencio, de 35 años.

Hansell Villavicencio se encuentra estable en un hospital local, donde fue intervenido quirúrgicamente, tras presentar trauma penetrante de tórax por arma blanca y, según informaciones médicas.

Las circunstancias en que ocurrió el suceso se mantienen bajo investigación por parte de las autoridades correspondientes.