Colegio de Abogados pone en mora al CNM para renovar la Suprema Corte de Justicia

El Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) interpuso una instancia de puesta en mora contra el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), exigiendo la inmediata convocatoria del órgano para evaluar y designar a los nuevos integrantes de la Suprema Corte de Justicia (SCJ).

El presidente de la entidad, Trajano Vidal Potentini, informó que interpuso la acción, tras el vencimiento del plazo constitucional de 11 magistrados del alto tribunal, quienes agotaron su período el pasado 4 de abril de 2026.

En la instancia, Potentini sostiene que la inacción del CNM constituye una violación directa a los artículos 179.1, 180 y 181 de la Constitución, así como a la Ley Orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura (Ley núm. 138-11 y sus recientes modificaciones).

"El perfeccionamiento del sistema de justicia y el fortalecimiento institucional solo se logran a través de la legalidad de los actos de los órganos públicos. La independencia judicial está en riesgo cuando se vulneran los plazos de ley", afirmó el presidente del CARD.

Detalles de la instancia

El documento, presentado a través de los abogados Máximo Calzado Reyes, José Manuel Jerez y Julio Ángel Ledesma Suárez, y dirigido al presidente Luis Abinader en su calidad de presidente del CNM, otorga un plazo de 15 días laborables para que el Consejo responda a la solicitud de convocatoria.

La entidad que agrupa a los profesionales del derecho sostuvo que, de no recibir respuesta o de persistir el incumplimiento, procederá formalmente ante los tribunales con una Acción de Amparo de Cumplimiento.

Potentini explicó que el Colegio de Abogados tiene la legitimación activa y la obligación legal de velar por el desarrollo de la carrera judicial.

Según el jurista, la falta de renovación de los cuadros judiciales afecta directamente el ejercicio profesional de los abogados y la seguridad jurídica de la nación.

“La comunidad jurídica queda a la espera de la reacción del Poder Ejecutivo y demás miembros del Consejo Nacional de la Magistratura ante este emplazamiento legal, que busca regularizar la composición del máximo tribunal de justicia ordinaria del país”, enfatizó.