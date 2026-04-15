COE reporta 38 acueductos fuera de servicio, 24 provincias en alerta y 28 comunidades aisladas

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) mantiene alerta amarilla para seis provincias y verde para 18, ante posibles inundaciones por las lluvias que continuarán los próximos dos días.

En el boletín de este miércoles, la entidad recomienda a las personas a abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten alto volúmenes de agua, no hacer uso de balnearios, debido a la turbiedad y el volumen de agua que a un mantienen.

“Se mantiene la prohibición del uso de ríos, arroyos y cañadas en las provincias bajo alerta…Los padres deben tener control sobre sus hijos, para evitar que usen ríos, arroyos y cañadas que presenten alto volúmenes de agua, además no hacer uso de balnearios en las provincias bajo alerta”.

Asimismo, a los conductores de vehículos deben tomar las medidas preventivas de lugar, debido a la reducción de visibilidad, generada por las lluvias.

Reporte de daños

El COE informó que 30,500 personas fueron desplazadas, seis puentes afectados, y aun 28 comunidades siguen incomunicadas. Mientras que suman 6,100 las viviendas afectadas.

Unos 38 acueductos están se encuentran totalmente fuera de servicio, afectando una población de 544,181, usuario., de acuerdo con el reporte del Instituto de Agua Potable y de Alcantarillo (INAPA).

La Corporación de Acueductos y Alcantarillado de Santo Domingo, (CAASD), reportó que debido a las crecidas de ríos arroyos y cañadas, fueron afectados los sistema de agua Isa Mana y Sistema Duey, que se encuentran fuera de servicio por turbidez del agua, por fallas en los sistemas de alimentación eléctrica, fallas en los paneles eléctricos y daño en el motor eléctrico por inundaciones, afectando un total de (404,978) usuarios del servicio agua potable.