Rescatan cuerpos de niño de tres años y hombre de 32 en Puerto Plata y Pedro Brand

La Defensa Civil informó que recuperó los cuerpos sin vida de un niño de tres años, en Puerto Plata, y de un joven de 32 años, en Los Corozos, municipio Pedro Brand.

Según precisaron a través de un comunicado, que las dos personas fueron arrastradas por distintos ríos, como consecuencia de las fuertes lluvias registradas en el país desde el pasado fin de semana.

El menor estaba desaparecido desde el sábado en Puerto Plata y fue localizado en la comunidad de Pancho Mateo, en Montellano, en un trabajo conjunto con miembros de la Fuerza Aérea local, en el río Camú.

Mientras que miembros del equipo naranja, de la Regional Ozama, integrado por Pedro Brand y Los Alcarrizos, localizaron al joven arrastrado por el río Haina, en la comunidad Los Corozos, a varios metros de donde se le vio por última vez.

Ambos cuerpos fueron entregados al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para los fines de lugar correspondientes.

Alertas

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) mantiene los niveles de alerta verde y amarilla para 28 provincias ante las lluvias, con vientos registrados en el país.

Las provincias en alerta amarilla son: Puerto Plata, Distrito Nacional, Santo Domingo, Samaná, San Cristóbal, Monseñor Nouel, Sánchez Ramírez, Santiago, La Vega, Monte Cristi, Santiago Rodríguez, San José de Ocoa, Hermanas Mirabal, María Trinidad Sánchez, Hato Mayor, El Seibo, Espaillat, Valverde y Monte Plata.

Mientras que en alerta verde están: Bahoruco, San Juan, Elías Piña, Dajabón, Independencia, San Pedro de Macorís, Duarte (en especial el Bajo Yuna), La Altagracia y La Romana.