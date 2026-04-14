¿Qué es una microrráfaga? El fenómeno que afectó Gascue con vientos superiores a los 100 km/h

Los vientos que impactaron al sector de Gascue y la Zona Universitaria la tarde del lunes, que arrancaron árboles y destruyeron propiedades, pasaron de 100 kilómetros por hora y fueron ocasionados pon un fenómeno llamado microrráfaga.

La directora del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), Gloria Ceballos, explicó que la microrráfaga, también llamado golpe de viento, “es un viento muy fuerte que baja de golpe desde una nube de desarrollo vertical hacia el suelo y se expande con gran intensidad. Dura pocos minutos y causa daños severos en una área pequeña, fue lo que ocurrió en Gascue y zona universitaria”.

Detalló que es un evento muy focalizado y “parece un tornado, pero no gira, baja en línea recta”.

Para que ocurra una microrráfaga tienen que darse una serie de condiciones, como son temperaturas muy frías en altura y muy cálidas en superficie, indicó la especialista. En lenguaje técnico: “anomalía térmica fría”.

Temperaturas de -12 grados en la troposfera

Cuando ocurrió el evento, que provocó pánico entre estudiantes de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, así como residentes en el sector de Gascue , trabajadores y quienes se desplazaban por el Malecón y esas zonas, el Gran Santo Domingo estaba en alerta roja, por amenaza de lluvias, vientos y granizadas.

La ingeniera Ceballos dijo que desde la mañana cuando “se lanzó el globo radiosonda se observó en la troposfera media esa temperatura muy fría -12 grados y por eso en el pronóstico se explicaba que podían ocurrir granizadas y ráfagas de viento”.

Más sobre las microrráfagas

Unas de las características de una microrráfaga es que se producen en un perímetro pequeño, por lo que no se extendieron esos fuertes vientos a otros sectores de la capital dominicana.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (National Water Service): “Una microrráfaga es una columna localizada de aire descendente (corriente de aire descendente) dentro de una tormenta eléctrica, con un diámetro generalmente inferior o igual a 4 kilómetros (2,5 millas). Las microrráfagas pueden causar daños extensos en la superficie y, en algunos casos, ser potencialmente mortales”

La entidad dice que existen dos tipos principales de microrráfagas, una húmeda y la otra seca. Las microrráfagas húmedas van acompañadas de precipitaciones significativas y son comunes en el sureste de Estados Unidos durante los meses de verano.

Imagen de Microrráfaga del National Water Service

¿Por qué los vientos tocan más fuerte contra el suelo?

La entidad explica las causas de las microrráfagas: “Todo comienza con el desarrollo de una tormenta eléctrica y las gotas de agua o granizo que quedan suspendidas en la corriente ascendente. A veces, esta corriente es tan fuerte que mantiene grandes cantidades de gotas y granizo en la parte superior de la tormenta. Existen muchos factores que pueden provocar el enfriamiento por evaporación (descenso del aire) y, por lo tanto, el debilitamiento de la corriente ascendente. Una vez que esto ocurre, la corriente ya no es capaz de sostener el núcleo de lluvia o granizo en la parte superior de la tormenta. Como resultado, el núcleo cae en picado al suelo. Al impactar contra el suelo, se dispersa en todas direcciones. La zona donde la microrráfaga impacta primero contra el suelo experimenta los vientos más fuertes y los mayores daños”. fragmento del texto publicado por el National Water Service..