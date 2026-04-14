“Parece que pasó un tornado”: Las secuelas de lluvias y ráfagas de viento en Gascue

Distintas calles del sector Gascue en el Distrito Nacional se encontraban cerradas por varias horas tras la caída de varios árboles provocados por las fuertes lluvias y vientos registrados la tarde de este lunes.

Zonas a oscuras sin servicio eléctrico, obstrucción de las vías públicas, vehículos atrapados tras caída de árboles, aceras destruidas, largos taponamientos y residentes llamando a unidades de catástrofes, se observan en las principales calles afectadas de Gascue.

“¡Parece que pasó un tornado! Pasó muy rápido, duró entre dos a tres minutos, los árboles comenzaron a caer, parece que fue un tornado que paso en varios sectores de aquí. Inmediatamente paso, la luz se fue”, manifestó Adonis Núñez, quien asegura tener más de 40 años viviendo en la zona y no había visto algo similar.

Entre las calles Hermanos Deligne y Casimiro de Moya, más de 10 vehículos y cinco motores resultaron afectados por la caída de los árboles, aunque algunos quedaron visibles, otros fueron arropados por completo.

Varios árboles cayeron en Gascue luego de los fuertes vientos provocados por las lluvias de este lunes. Más de 10 vehículos y 5 motores resultaron afectados en una calle del sector.Jorge Martínez/Listín Diario

Raúl Félix, quien se encontraba en la intersección de las calles ya mencionadas, cree que aunque las ráfagas de viendo fueron muy fuertes, la caída de los árboles se debe al tiempo que tienen, explicó que “son viejos y deben de tener algunos 80 años”, resaltó que quienes dan el mantenimiento “solo quitan las hojitas por arribita”, asegurando que sus raíces están podridas.

En la calle José María Heredia, ubicada en Gascue, se registró la misma situación con la caída de varios árboles, en este caso, y a diferencia de las demás zonas, sí se encontraba una persona dentro de uno de los vehículos que quedaron atrapados.

José Miguel Moya, un joven mecánico, narró que se encontraba dentro de uno de los carros donde cayó un árbol. Sin embargo, salió ileso.

“El impacto fue un poco traumático en el sentido de que no me esperaba porque yo ni siquiera lo sentí, estaba cayendo granizos y lluvia y los vidrios del vehículo estaban empañados, si no se hubieran empañado yo hubiera movido el vehículo porque hasta la llave tenía”, dijo Moya al momento que aclaró que no es propietario del carro.

Mientras periodistas de este medio se desplazaban por varias zonas que también resultaron afectadas y calles cerradas, unidades del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional llegaban para continuar limpiando las zonas públicas que dificultaban el tránsito, y dejar libre los vehículos que en las próximas horas se debían mover con grúas.

Miembros del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional, cortan árboles y limpian las calles que resultaron afectadas.Jorge Martínez/Listín Diario

Al tiempo que el empleados de los bomberos y la Alcaldía del Distrito Nacional (ADN) cortaban los árboles, choferes de los camiones ayudaban con las luces de los vehículos, para iluminar las calles que se encuentran a oscuras.

El teniente Meraldo Méndez, del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional, aseguró que son muchas las calles que se encuentran obstruidas.

“Hemos cortado aquí en la Gómez con Independencia, Gómez con Malecón y estamos aquí en la Hermanos Deligne con Independencia. Hay muchas calles afectadas, nos encontramos liberando las principales primero”, dijo.

Hasta el momento no se registraron heridos, solo pérdidas humanas.

La tarde de este lunes, el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) colocó en alerta roja las provincias de Santo Domingo y el Distrito Nacional, mientras 21 están en amarilla, 5 se encuentran en alerta verde.