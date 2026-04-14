Milton Ray: TC violó la Constitución al desconocer que estructura de candidaturas es de los partidos

El presidente emérito del Tribunal Constitucional (TC), Milton Ray Guevara, reaccionó este martes a la sentencia que emitió ese órgano, exhortando al Congreso Nacional a separar las candidaturas independientes de las organizaciones políticas para poder participar en una contienda electoral.

El constitucionalista Ray Guevara considera que el pleno del TC, presidido por el magistrado Napoleón Estévez, violó el contenido de la Carta Magna al desconocer que los mecanismos para lograr puestos de elección popular dependen directamente de las organizaciones políticas.

“A mí me duele profundamente decir esto, pero yo tengo que decir: eso fue una metida de pata y un error inexplicable. ¿Falta de experiencia o visión de lo que es la estructura del Estado y lo que significan los partidos políticos? Eso puede pasar…”, dijo al ser entrevistado en el programa de televisión Hoy Mismo, transmitido a través del canal 9.

Guevara expresó que la norma suprema le otorga “el monopolio de la representación política a los partidos, movimientos y a las agrupaciones políticas”. Esto significa que, según dijo, intentar entregarle la participación política electoral a grupos sociales o cívicos “desbarata la estructura del Estado”.

“La ruptura, la violación de la Constitución. Las candidaturas independientes no tenían ningún problema porque eran movimientos políticos, pero en el momento en que tú rompes con la naturaleza de esa institución y hablas de grupos sociales”, declaró.

Es por esta razón que valoró de manera positiva la decisión tomada el pasado 24 de marzo por los órganos del Poder Legislativo de eliminar esa figura de la Ley 20-23 del Régimen Electoral, calificándola como “una jugada tremenda” la acción realizada por los legisladores al Tribunal Constitucional.

“El Congreso Nacional le ha hecho una jugada tremenda, porque efectivamente el Congreso podía hacer desaparecerla porque esa ley violenta la Constitución, no tiene fundamento constitucional. No es un desacato del Congreso, está diciendo que esa figura no existe. Es una respuesta al desatino”, afirmó.

“Tiene que tener prudencia”

Guevara entiende que la corte constitucional no tenía manera de debatir la opción aplicada por los congresistas, ya que estos no estaban desconociendo ningún mandato dictado en la Carta Magna.

“La lucha por el poder no puede ser por grupos sociales o cívicos; se hace con los instrumentos que diga la Constitución; es un error conceptual. A mí me da pena. ¿Cómo tú debates ese criterio? Porque (el congreso) no está desconociendo nada, es una jugada de veterano”, resaltó.

Guevara considera que puestos laborales como los del TC requieren de la prudencia y mesura de quienes la ejercen.

“Nadie está por encima de la Constitución, los jueces del Tribunal no están por encima de la Constitución. El tribunal violó la Constitución porque ha roto la estructura de la Constitución. Lo primero que yo hice cuando a mí me nombraron fue mandar a hacer una misa para encomendarme a Dios… El que llega a esas posiciones tiene que tener prudencia, mesura”, reiteró.

¿Qué establecía la sentencia?

El TC emitió en diciembre de 2024 el dictamen TC/0788/2024 en respuesta a una acción interpuesta por el entonces aspirante a senador del Distrito Nacional, Alberto Emilio Fiallo Billini, quien no pudo alcanzar la candidatura en Opción Democrática, luego de que esa entidad política cediera la plaza para participar en una alianza electoral con la Fuerza del Pueblo, el Partido de la Liberación Dominicana y el Partido Revolucionario Dominicano.

Fiallo logró que el TC declarara inconstitucionales los artículos 156, 157 y 158 de la Ley 20-22 que regulaban la candidatura independiente, ya que la sujetaban obligatoriamente a las organizaciones políticas y afectaban el principio de participación política.

La solución para el órgano constitucional consistía en sustituir la vinculación con las organizaciones políticas por entidades sociales. Por lo que le sugirió al Congreso Nacional readecuar el texto de los artículos antes mencionados, solucionando la inconstitucionalidad detectada por el pleno de jueces.

Durante el pasado año, la Junta Central Electoral (JCE) lideró un proceso de diálogo con la dirigencia política que terminó con la elaboración de una propuesta de ley, la cual tenía el objetivo de crear una nueva ley para regular completamente esa figura electoral. No obstante, esa pieza permaneció estancada en la Cámara de Diputados.

Meses después, específicamente el pasado 11 de marzo, el representante Rogelio Genao logró que el Senado de la República acogiera su visión de que la mejor opción era eliminarlas, alegando que evitaría dificultades y contrariedades al sistema político del país.

Así como lo hicieron los integrantes de las cámaras legislativas, el presidente Luis Abinader decidió finalmente obviar la recomendación del TC, ordenando el pasado 26 de marzo la promulgación de la ley que derogó esos artículos, desapareciendo así las candidaturas independientes del régimen electoral.