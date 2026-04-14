Inicia nuevo juicio por violación contra Harvey Weinstein en un tribunal de Nueva York

Un nuevo juicio contra el exproductor cinematográfico Harvey Weinstein por un cargo de violación sobre el que un jurado no pudo llegar previamente a un veredicto unánime, empieza este martes.

En prisión por otros delitos, Weinstein es acusado de la violación en tercer grado de Jessica Mann, quien protagonizó la comedia romántica "This isn't funny" en 2015.

El juez declaró nulo el juicio en junio pasado después de que el presidente del jurado se negara a volver a abordar el caso, tras una disputa en la sala de deliberaciones.

El proceso de selección del jurado para este nuevo proceso comenzó el martes tras una serie de resoluciones del juez Curtis Farber, quien dijo que la defensa intentó retrasar el juicio.

La selección para elegir a los 12 miembros del jurado podría durar varios días.

"Él tiene esperanzas y espera un proceso justo en el que los hechos lo exculpen", dijo a la AFP el portavoz de Weinstein, Juda Engelmayer, antes de la audiencia del martes.

Weinstein, de 74 años y en silla de ruedas por problemas de salud, cumple una sentencia de 16 años de prisión por otro proceso en California por la violación de una actriz europea hace más de una década. Está apelando esa condena y tiene una audiencia programada para el 23 de abril.

A su entrada al tribunal se le vio demacrado. Llevaba una corbata gris texturizada y un traje oscuro, y un oficial le quitó las esposas antes de que los posibles miembros del jurado entraran en la sala.

El otrora productor de cine habló con voz lenta y grave para confirmar que estaba de acuerdo con un tecnicismo legal.

Weinstein, ganador de un Óscar, ha enfrentado una serie de procesos judiciales desde que las acusaciones de agresión sexual en su contra se hicieron públicas en 2017, lo que contribuyó a impulsar el movimiento #MeToo.

El jurado del juicio celebrado en junio declaró a Weinstein culpable de agresión sexual contra la productora cinematográfica Miriam Haley. Weinstein apeló esa sentencia. Fue absuelto de la acusación de agresión sexual contra la actriz de origen polaco Kaja Sokola.

El juez Farber afirmó que Weinstein no podía ser interrogado sobre las condenas que están siendo objeto de apelación.

Amenazado y ridiculizado

Weinstein contrató un nuevo equipo de abogados, entre los que se encuentran Jacob Kaplan y Marc Agnifilo, quien representa a figuras de gran renombre, como el rapero Sean "Diddy" Combs.

El exproductor ha denunciado que se siente amenazado en el famoso complejo penitenciario de Rikers Island, en el Bronx, donde se encuentra recluido, lo que le obliga a pasar la mayor parte del tiempo en régimen de aislamiento.

"Me amenazan y se burlan de mí constantemente. No duraría mucho ahí afuera", declaró a The Hollywood Reporter a principios de año.