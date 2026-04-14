Fenabanca exige a Hacienda detener crecimiento de bancas ilícitas

El secretario general de la Federación Nacional de Bancas de Lotería (Fenabanca), Cristian Guzmán Núñez, explicó a los medios y al país los inconvenientes que enfrenta ese sector por el crecimiento irregular de las bancas y llamo a las autoridades para “organizar la tributación de las bancas”.

"La Federación Nacional de Bancas de Lotería llama la atención ante el crecimiento masivo e irregular de nuestro sector: la falta de tributación, competencia desleal, supremacía de las concesiones privadas y otros males que crecen bajo la complicidad por inacción del Ministerio de Hacienda y Economía y otros entes del Estado", dijo.

Guzmán Núñez afianzó estas declaraciones en los artículos legales de las bancas de lotería; además, mencionó que las bancas ilegales superan las acreditadas, lo que definió como “un gran descontrol".

“Esta situación va contra la Ley 139-11, la 253-12 y decretos que regulan las bancas, permitiéndose un crecimiento peligroso de las ilegales en cada esquina, al punto de que estas superan las registradas. Al descontrol que estamos denunciando se suma el irrespeto al plan de premios regulados", indicó.

Guzmán dijo que si las bancas ilícitas pagaran impuestos, se convertirían en un alivio económico para el gobierno por la crisis global.

Considera incomprensible que las autoridades no intervengan, ya que de hacerlo, el aporte al fisco sería millonario

“Y aun así, el gobierno se sigue negando a fiscalizar debidamente y poner orden en el sector de bancas de lotería", afirmó Guzmán Núñez.

Dijo que ellos representan a miles de bancas que tributan y pueden ser más eficientes si son cerradas las bancas ilegales y se organiza el sector, como vienen reclamando hace años.

El secretario de Fenabanca recordó que solo con el presidente Luis Abinader se han reunido “en seis ocasiones”.

También se reunieron varias veces con el exministro de Hacienda, José Manuel "Jochi" Vicente, pero “todo ha quedado en "promesas".

Finalmente, Cristian Guzmán Núñez, aseguró que el gremio no busca privilegios, sino el cumplimiento estricto de la normativa vigente para garantizar la supervivencia de las bancas que operan bajo la legalidad y advirtió que la permanencia de esta "competencia desleal" no solo asfixia a los empresarios formales, sino que fomenta un ambiente de inseguridad jurídica en el sector de juegos de azar.

Reiteraron el llamado al presidente Luis Abinader y al ministro de Hacienda para que formalicen la mesa de trabajo prometida, advirtiendo que, de continuar el silencio, evaluarán otras medidas para hacer valer sus derechos como sector regulado.