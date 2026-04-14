EEUU deportó más de 500 dominicanos en últimos tres meses

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por su sigla en inglés) ha deportado en los últimos tres meses y medio a más de 500 dominicanos luego de que cumplieran condenas en cárceles de Estados Unidos, acusados de diferentes delitos criminales, como narcotráfico, homicidios, lavado de activo, asaltos, falsificación de escrituras, violación a las leyes migratorias y otros delitos menores.

Como ya se ha vuelto una escena recurrente en la dinámica migratoria entre República Dominicana y Estados Unidos, un nuevo grupo de nacionales regresó este martes al país en condición de deportados, tras cumplir condenas en cárceles norteamericanas por diversos delitos federales.

En esta ocasión, el ICE repatrió a 63 exconvictos dominicanos, aunque reportes iniciales hablaban de un grupo cercano de 68, quienes arribaron pasado el mediodía al Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA) a bordo de un avión especialmente arrendado para este tipo de operaciones.

De acuerdo con datos ofrecidos de manera preliminar, con estos repatriados en los tres meses y medio que va de este año 2026, de parte de las autoridades de Inmigracion y Control de Aduanas, de EE.UU ha devuelto a la República Dominicana a más de 500 nacionales tras recobrar su libertad.

El grupo de repatriados este martes estuvo compuesto mayoritariamente por 62 masculinos y seis mujeres, totalizando la cantidad de 68 devueltos.

Un operativo bajo control riguroso

El aterrizaje de la aeronave se produjo bajo estrictas medidas de seguridad. En la pista y áreas restringidas de la terminal ya aguardaban unidades de la Dirección General de Migración (DGM), del Cuerpo Especializado en Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil y de la Policía Nacional, entre otros organismos de seguridad del Estado.

Los repatriados no viajaron solos. Durante todo el trayecto estuvieron custodiados por agentes del ICE y por miembros del US Marshals Service, quienes garantizaron el traslado seguro desde territorio estadounidense hasta su entrega formal a las autoridades dominicanas.

De la pista a Haina

Tras su desembarco, los deportados fueron conducidos en autobuses oficiales hacia el centro de retención que opera la DGM en Haina, provincia San Cristóbal. Allí inicia una segunda fase del proceso: la verificación de antecedentes en territorio dominicano.

Las autoridades buscan determinar si alguno de los repatriados tenía cuentas pendientes con la justicia local antes de emigrar. En caso de existir expedientes abiertos, podrían ser remitidos a instancias judiciales nacionales para enfrentar nuevos procesos.

Una cifra que sigue en aumento

Con este nuevo grupo, la cifra de dominicanos deportados en lo que va de año supera ya los 500, evidenciando una tendencia sostenida de repatriaciones semanales.

De hecho, cada martes se ha convertido en el día habitual para estos retornos, en los que Estados Unidos envía a ciudadanos que han agotado sus procesos judiciales y han sido colocados en lista de deportación.