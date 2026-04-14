CMD anuncia primera entrega de apartamentos del proyecto Leocardio Peña

El presidente del Colegio Médico Dominicano (CMD), Luis Peña Núñez, anunció la entrega de llaves de los primeros cuatro bloques del proyecto habitacional Doctor Leocardio Peña, ubicado en Santo Domingo Norte.

Reiteró que formalmente entregará este viernes 17 de abril, a las 9:30 de la mañana, los bloques 6, 12, 15 y 17.

Peña Núñez informó que, para la entrega, los beneficiarios deben pasar por el departamento de consultoría jurídica del gremio para completar los trámites correspondientes.

El proyecto fue entregado el pasado mes de diciembre de 2025 por el presidente Luis Abinader, pero hasta la fecha los médicos todavía no habían recibido los inmuebles por diferentes razones: algunos señalaron que las primeras edificaciones tenían vicios de construcción.

El pasado viernes, Rafael de los Santos, presidente de la comisión de adquirentes, manifestó que los primeros edificios que se entregarán son edificaciones antiguas que han sido rehabilitadas para su entrega, por lo que algunas podrían presentar fallas, aunque el Ministerio de la Vivienda y Edificaciones (MIVED) garantizará que todas estén en perfecto estado.

El complejo habitacional cuenta con 136 apartamentos listos para entrega; sin embargo, en ese entonces, el ministro de MIVED, Carlos Bonilla, informó que no serían entregados todos al mismo tiempo, sino por etapas.

En ese entonces, el ministro de Viviendas y Edificaciones explicó que esos edificios no han sido terminados debido a fallas estructurales que traen desde gestiones pasadas, asegurando que Abinader ordenó que sean evaluados para garantizar una solución definitiva que proteja la vida de las personas que vivirán ahí.

Por otra parte, el presidente gremial también informó que este martes a las 2:00 de la tarde sostendrán un encuentro con el presidente Luis Abinader donde abordarán la “situación actual de la salud pública, el estado de las infraestructuras sanitarias y otros temas de alta gerencia del gremio médico y la sociedad dominicana”.