Más de mil brigadistas trabajan en retiro de árboles y otros escombros dejados por las lluvias

Más de 1,100 brigadistas trabajan en la mitigación de los efectos ocasionados el lunes por los fuertes vientos y lluvias, según informó la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía.

Luego de hacer contacto telefónico con los asistentes a la sesión el Comité de Prevención, Mitigación y Respuesta ante Desastres del Distrito Nacional, la ejecutiva municipal explicó que esta cifra incluía a brigadistas, bomberos y colaboradores de varias direcciones.

Mejía afirmó que la Alcaldía del Distrito Nacional y los bomberos trabajan de forma conjunta con los ministerios de Obras Públicas y Medio Ambiente para retirar los árboles que cayeron la tarde de este lunes, producto de los fuertes vientos y lluvias que se sintieron en varios puntos de la capital.

Mejía precisó que lo importante de esta reunión era tener la oportunidad de coordinar las acciones necesarias para poder regresar a la normalidad a la ciudad en la brevedad posible.

El Centro de Operaciones de Emergencias declaró bajo alerta al Distrito Nacional y la mayoría de las provincias por la presencia de una vaguada.

Al encabezar de manera presencial la sesión del comité, la secretaria general Elizabeth Mateo señaló la ocurrencia de una granizada, con lo cual pidió a los ciudadanos a mantener atentos a las condiciones climatológicas. Además, exhortó a la población a colaborar con el correcto manejo de los desechos sólidos en momentos de lluvias.

“Ante este fenómeno se han dispuesto todas las brigadas del Ayuntamiento del Distrito Nacional de las distintas áreas operativas, el Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional y las distintas agencias gubernamentales que nos respaldan”, apuntó.

En ese sentido, Mateo dijo que los puntos que se han visto afectados por árboles caídos, ya están siendo atendidos.

“Estamos en las calles, tanto el Gobierno central como la Alcaldía del Distrito Nacional, resolviendo cada una de las incidencias. Para nosotros lo más importante es salvaguardar la vida humana”, sostuvo.

El intendente del Cuerpo de Bomberos, general José Luis Frómeta Herasme, informó que se están interviniendo más de 25 árboles que fueron afectados por los vientos. Asimismo, indicó que 10 unidades de rescate y 150 bomberos trabajan en el corte de los árboles.

Un representante de la Defensa Civil resaltó la habilitación de los albergues para ser utilizados en caso de que sea necesario. Igualmente, las brigadas de este organismo trabajan en las podas de los árboles afectados.

El Comité de Prevención, Mitigación y Respuesta ante Desastres del Distrito Nacional se ha mantenido en sesión permanente desde la pasada semana, producto de una vaguada que afectó a varios sectores a los cuales se apersonó la alcaldesa y coordinó entrega de ayuda, operativos y levantamientos para reestablecer los hogares de las pérdidas sufridas.