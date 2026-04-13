Gobierno tampoco presentó a empresarios el plan para enfrentar crisis

El jueves, en el Ministerio de Hacienda, el sector empresarial dominicano se reunió con los ministros de la Presidencia, José Ignacio Paliza; Hacienda y Economía, Magin Díaz; e Industria, Comercio y Mypimes, Eduardo "Yayo" Sanz Lovatón.

En ese encuentro, el Estado dominicano abrió un espacio de diálogo para comunicarles la situación de la economía.

Según explicó el vicepresidente de la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), Mario E. Pujols, los representantes del Poder Ejecutivo les informaron que no existía desabastecimiento en el mercado y que la economía “dominicana ha mostrado en este inicio de año una resiliencia”.

Al ser cuestionado, en dos ocasiones, mientras era entrevistado en el programa “El Despertador”, si el Gobierno les presentó el plan que han anunciado que poseen para enfrentar la crisis ocasionada por los conflictos bélicos en Medio Oriente y que afecta al país, dijo que “en lo que a nosotros respecta, estamos abiertos para continuar participando en estos espacios de diálogo y entender y conocer las medidas que el Gobierno tiene alineadas para implementar aquí en la economía”.

Pujols se mostró receptivo con el encuentro del Estado dominicano con ese sector, para conocer el estado de la economía dominicana, debido a que lo “importante es que se ha dejado abierto este espacio”.

Respecto al plan que ha sido anunciado, también el expresidente Danilo Medina indicó que no le fue presentado tras una reunión con representantes del Poder Ejecutivo el viernes.

“Nosotros hemos escuchado con mucho interés las informaciones que hemos recibido de parte de la delegación del gobierno que está aquí presente esta tarde, y hemos quedado con ellos de que vamos a estar a la espera de que nos presenten el plan que próximamente van a elaborar”, dijo el presidente del Partido de la Liberación Dominicana al finalizar la reunión.

Medina volvió a hablar sobre el tema este domingo e indicó que el gobierno que preside Luis Abinader “no tiene un plan concreto de cómo van a manejar la crisis”.