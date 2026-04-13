El Distrito Nacional y otras 22 provincias siguen en alerta amarilla por vaguada

Un total de 28 provincias se encuentran en alerta meteorológica, 23 en amarilla, incluida el Distrito Nacional y cinco en verde.

De acuerdo con el Centro de Operaciones de Emergencias (COE), entre las demarcaciones bajo alerta amarilla se encuentran: Puerto Plata, Espaillat, María Trinidad Sánchez, Valverde, Santiago, San Pedro de Macorís, Monseñor Nouel, Sánchez Ramírez y Monte Plata,

También La Vega, Monte Cristi, La Altagracia, San José de Ocoa, San Cristóbal, Santo Domingo, el Distrito Nacional, Duarte, La Romana, Santiago Rodríguez, Hato Mayor, El Seibo, Hermanas Mirabal, Samaná.

Mientras que en verde, se destaca: San Juan, Dajabón, Independencia, Elías Piña y Bahoruco.

Recomendaciones

El COE recomienda a las frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones navegar con precaución cerca del perímetro costero sin aventurarse mar adentro, debido a viento y olas anormales.

Así también, advierte sobre los frecuentes episodios de visibilidad reducida por fuertes lluvias, descargas eléctricas, ráfagas de viento muy fuertes e incluso posibles trombas marinas.

Además, exhortan a que, ante la ocurrencia de aguaceros, los residentes en zonas de alto riesgo que habitan próximo a ríos, arroyos y cañadas deben estar atentos y tomar las medidas de precaución necesarias ante posibles crecidas e inundaciones repentinas.