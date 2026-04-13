“Salimos con la ropa encima”, familias de Las 800 intentan empezar de nuevo tras perderlo todo por las lluvias

A las dos de la madrugada, cuando la mayoría dormía, Celestina Santana, de 56 años, escuchó el grito desesperado de su hijo, “Mami, corre, levántate que la cañada está subiendo”.

En cuestión de minutos, el agua comenzó a entrar con fuerza a su vivienda en la cañada Las 800, en el sector Los Ríos, obligando a la familia a salir solo con lo que tenían a mano.

“No hubo tiempo para salvar pertenencias, nos quedamos con la ropa de encima. Todo se destruyó”, relató.

Santana quien trabaja en una casa de familia y es madre de cinco hijos, recordó que, en medio de la emergencia, intentaron rescatar algunos electrodomésticos. Su hijo mayor logró subir la lavadora a un lugar más alto, pensando que estaría a salvo, pero la fuerza del agua terminó arrastrándola. Días después la encontraron, aunque dañada.

La situación resultó aún más dolorosa para Celestina porque recientemente había invertido sus ahorros en mejorar su vivienda. Había comprado cemento y arena para colocar nuevos pisos, luego de que una inundación anterior también afectara su hogar.

“Yo decía voy a poner mi casa bonita, bonita… y vino la lluvia y dañó todo”, expresó con resignación.

En la misma comunidad, Miriam Moreno, madre de cuatro hijos, también enfrenta las consecuencias de las inundaciones. Su principal fuente de ingresos era un pequeño carrito donde vendía frituras y desayuno cada mañana, negocio que desapareció arrastrado por la corriente.

“Ese carrito era lo que nos mantenía. La lluvia se lo llevó completamente”, contó.

Miriam Moreno, madre de cuatro hijos, también enfrenta las consecuencias de las inundaciones.Raúl Asencio.

Moreno asegura que su mayor preocupación ahora es volver a levantarse y recuperar su medio de sustento para alimentar a sus hijos.

“Si me pueden ayudar para seguir con mi negocio, porque me gusta trabajar”, dijo, destacando su deseo de continuar emprendiendo pese a las dificultades.

Ambas mujeres forman parte de las decenas de familias del barrio Las 800, que lo perdieron todo tras las lluvias.

Aún se recuperan en Santo Domingo Oeste

En Hato Nuevo de Manoguayabo, Carlos Rivas, padre de familia y trabajador independiente, relata que cada vez que llueve su vivienda se inunda debido a la falta de drenaje en la zona.

Carlos Rivas, padre de familia y trabajador independiente, relata que cada vez que llueve su vivienda se inunda.Raúl Asencio.

“Todos los años es lo mismo. Desde que llueve, el agua entra y daña todo. No queda nada”, explicó mientras limpiaba el lodo acumulado en su casa cinco días después de las precipitaciones.

Rivas contó que incluso su vehículo estuvo a punto de perderse por el nivel que alcanzó el agua, situación que, según afirma, se repite constantemente sin que se realicen soluciones definitivas.

Asimismo también aseveró que las calles de ese sector están dañadas y que cada vez que llueve se empeoran.

“Entre los vecinos hicimos una recolecta para pagarle a un greda y así poder eliminar el lodo acumulado en la calle”.

Las calles del sector Hato Nuevo en Manoguaayabo presentan daños y cada vez que llueve empeoran.Raúl Asencio.

También dijo que ha denunciado la problemática en múltiples ocasiones, pero que las respuestas se limitan a promesas que no se concretan.

“Siempre dicen que van a ayudar, pero nunca vienen a arreglar las calles ni el drenaje. Cada vez que llueve, volvemos a lo mismo”, manifestó.

Aseguran que, limpiar el lodo, reparar lo que se les daña y volver a restablecerse, es parte de sus rutina aun sabiendo que si llueve se puede borrar el esfuerzo.

Tras un recorrido realizado por este medio, situaciones iguales también se registran en sectores como La Yuca, Cuesta Hermosa, El Condado, Nuevo Amanecer, Los Peralejos y el Ensanche Quisqueya, donde residentes aún intentan restablecerse tras los daños provocados.

Llamado a las autoridades

Para muchos, el verdadero problema es la sensación de abandono de las autoridades frente a una situación que se repite año tras año.

Denuncian que, tras cada emergencia, las autoridades visitan estas zonas, levantan información y prometen soluciones, pero con el paso del tiempo las intervenciones no llegan.

“Simplemente apuntan y se van. Cuando vuelve la lluvia, vuelve el agua y vuelve el daño”, es una frase que se repite entre los residentes, quienes aseguran viven en una constante incertidumbre que no tiene fin.

Nuevamente, los comunitarios hicieron un llamado a las alcaldías, del Distrito Nacional y de Santo Domingo Oeste, y a las autoridades competentes, para que intervengan estas zonas vulnerables, brinden asistencia a las familias y mejoren los sistemas de drenaje.