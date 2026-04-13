Policía persigue a dos hombres por muerte de uno durante conflicto social en Villas Agrícolas

La Policía Nacional informó que persigue de manera activa a dos hombres, señalados como presuntos responsables de la muerte de otro, en medio de un conflicto social ocurrido la madrugada de este lunes en el sector Villas Agrícolas, del Distrito Nacional, motivado a presuntos problemas relacionados con sustancias controladas.

La víctima fue identificada como Jeison David Encarnación Castillo, mejor conocido como “Ñeto”, de 23 años, quien falleció a causa de múltiples heridas por proyectil de arma de fuego, según certificó la médico legista actuante.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, el hecho se produjo en la calle 30 esquina Moca, próximo a un centro de bebidas del referido sector, presuntamente motivado por conflictos personales vinculados al control de venta de sustancias controladas.

Como presuntos autores del hecho son señalados Miguel Ángel Hernández Martínez (a) “El Gomero” y Fabio Ariel Frías Vásquez (a) “Ariel”, quienes se encuentran prófugos y son activamente buscados por las autoridades.

En la escena fueron recolectadas evidencias, incluyendo casquillos calibre 9mm, un proyectil y otras pertenencias.

Para fines de investigación, varias personas se encuentran detenidas, mientras se profundizan las indagatorias para esclarecer las circunstancias del caso y lograr la captura de los responsables.

La Policía Nacional reiteró su compromiso de continuar enfrentando el delito y garantizar la seguridad ciudadana.