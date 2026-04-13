Ocupan más de 600 libras de presunta marihuana en Elías Piña

Autoridades incautaron un alijo de 613 libras de presunta marihuana, una porción y 20 plantas del mismo vegetal, durante dos allanamientos simultáneos ejecutados en la provincia de Elías Piña.

Los operativos realizados en la provincia fronteriza estuvieron guiados por agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y miembros de la Procuraduría Especializada Contra el Tráfico Ilícito de Sustancias Narcóticas.

Según se informó a través de un comunicado de prensa, los organismos oficiales, tras recibir informes de inteligencia de que en dos viviendas, ubicadas en la calle sin nombre del sector El Llano, utilizaban las locaciones como centro de acopio de sustancias controladas, procedieron a ejecutar las órdenes judiciales para arrestar a los integrantes de esta red de narcotráfico.

En un primer allanamiento, los equipos operativos ocuparon varios sacos, conteniendo un total de 92 pacas de marihuana, con un peso preliminar de 613 libras, una jeepeta marca Mitsubishi Montero y varios documentos de interés para la investigación.

En una segunda intervención, se incautaron 10 plantas de presunta marihuana, una porción del mismo vegetal, con un peso preliminar de una libra, una motocicleta marca Suzuki, sin placa y chasis no visible; seis celulares, entre otras evidencias.

“Las autoridades profundizan las investigaciones en torno al caso, mientras persiguen a varios hombres, la mayoría de ellos identificados, a quienes les exhorta que se entreguen por los canales correspondientes para que respondan las acusaciones en su contra”, cita el comunicado.

Los paquetes de la presunta marihuana fueron enviados bajo cadena de custodia al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para determinar el peso exacto del cargamento.