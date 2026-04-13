Obreros de zona franca en Barahona protestan por falta de pago y suspensiones laborales

Obreras y obreros de la empresa The Wil-Bes Dominicana, principal operadora en la Zona Franca Industrial de Barahona, protagonizaron este lunes una protesta en reclamo del pago de salarios atrasados y por la suspensión de sus labores.

Trabajadoras que conversaron con este medio denunciaron que llevan al menos dos semanas sin recibir pago por el trabajo realizado, luego de haber sido suspendidas previo a la Semana Santa.

Sin embargo, al presentarse este lunes a sus puestos de trabajo, aseguran que encontraron una notificación de una nueva suspensión por otras dos semanas.

Las obreras manifestaron su preocupación por la situación económica que enfrentan, especialmente aquellas que están embarazadas o en período de lactancia, quienes dependen de esos ingresos para sostener a sus familias.

“Tenemos deudas, hijos que mantener y no hemos cobrado. No sabemos qué hacer”, expresó una de las afectadas, quien indicó que dio a luz recientemente y no cuenta con recursos para cubrir las necesidades básicas de su bebé.

La protesta se desarrolló dentro de las instalaciones de la nave de costura, donde se reportaron momentos de tensión que motivaron la intervención de agentes de la Policía Nacional, quienes se presentaron en el lugar para controlar la situación.

Este reportero intentó obtener la versión de los representantes de la empresa, sin lograr respuesta, debido al desarrollo de la protesta de este lunes.

De acuerdo con informaciones ofrecidas por personas vinculadas a la administración, la situación estaría relacionada con el cierre de una planta en Haití que operaba en conjunto con la empresa en Barahona, así como con dificultades financieras vinculadas a inversionistas.

Indicaron que, pese a existir pedidos y materia prima disponible, los inconvenientes económicos han limitado el flujo de recursos, afectando el pago a los trabajadores y provocando suspensiones recurrentes.

La situación ha generado malestar entre los empleados, quienes exigen una solución inmediata, ya sea mediante el pago de los salarios pendientes, su reintegración a labores o la liquidación correspondiente conforme a la ley.