Lunes con aguaceros “muy fuertes”, posibles granizadas y oleaje peligroso

Este lunes, se producen aguaceros intermitentes muy fuertes en ocasiones, tronadas, ráfagas de viento fuertes y posibles granizadas, hacia localidades del litoral costero Atlántico, el valle del Cibao, el noreste, llanura oriental, así como, la Cordillera Central y la zona fronteriza.

“Tales como: Samaná, María Trinidad Sánchez, Sánchez Ramírez, Monseñor Nouel, Santiago, San Pedro de Macorís, Santo Domingo, El Seibo, Hato Mayor, Barahona, Independencia, San Juan, San Cristóbal, Monte Plata, La Altagracia, La Romana, Puerto Plata, Monte Cristi, Espaillat y Hermanas Mirabal” explica el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) en su informe de este lunes.

Los organismos de socorro mantienen alerta para San Pedro de Macorís, San Juan, La Vega, Elías Piña, Duarte, Dajabón, Santiago, Puerto Plata, La Romana, Santiago Rodríguez, Monseñor Nouel, La Altagracia, Monte Cristi, Espaillat, Valverde, San José de Ocoa, Hermanas Mirabal, Monte Plata, Sánchez Ramírez, María Trinidad Sánchez, Baoruco, Independencia, Santo Domingo, San Cristóbal, Hato Mayor, Samaná y El Seibo.

Peligro en las costas

En la costa atlántica, el Indomet recomienda a las frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones a navegar con mucha precaución cerca del perímetro costero sin aventurarse mar adentro, debido a condiciones de oleaje anormal. Así también, frecuentes episodios de visibilidad reducida por fuertes lluvias, descargas eléctricas y ráfagas de viento muy fuertes en ocasiones.

Mañana martes, permanecerán los efectos de la vaguada en varios niveles de la troposfera y el flujo de vientos del noreste, favoreciendo desde horas matutinas los incrementos nubosos con actividad de aguaceros moderados a fuertes en ocasiones, tormentas eléctricas y ráfagas de viento, principalmente hacia localidades de las regiones norte, noreste, la llanura oriental, así como también, el litoral costero Caribeño, la Cordillera Central y la zona fronteriza.

El miércoles, se mantendrá incidiendo sobre nuestra área la presencia de una vaguada en todos los niveles de la troposfera. Por lo tanto, se estarán generando nublados desde horas de la madrugada con actividad de aguaceros moderados sobre el litoral costero Atlántico, los cuales, se extenderán en el transcurso del día, acompañados de tronadas y ocasionales ráfagas de viento, hacia zonas del valle del Cibao, la cordillera Central y del sureste del país.