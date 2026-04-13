En El Seibo y otras localidades del Este las lluvias también causan inundaciones

Personas desplazadas, viviendas afectadas, comunidades incomunicadas, daños de vehículos y otros inconvenientes han provocado las lluvias con fuertes vientos que se precipitaron en la madrugada de este lunes en El Seibo y otras comunidades de la región Este.

Los efectos de las lluvias provocaron que dos familiares residentes en la calle Libertad, en el sector Los Cajuiles, fueran desplazados por personal de la Defensa Civil, debido a las inundaciones que pusieron en riesgo la vida de niños y personas adultas.

Carlos de la Rosa, presidente en funciones de la Defensa Civil El Seibo, confirmó que las precipitaciones provocando inundaciones e incomunicando varias comunidades.

Las lluvias han afectado el paso de vehículos por el río Seibo, incomunicando las comunidades de: Las Cuchillas, Arroyo Grande, Caciquillo y aledañas, cuya crecida afectó los puentes que enlazan la ciudad de El Seibo con esas comunidades.

Las fuertes lluvias han afectado las actividades cotidianas, el movimiento de productos agrícolas y de estudiantes hacia centros educativos de la ciudad.

Así está el río Seibo

Se registró un hecho con un camión que se atascó en el kilómetro 9 de la carretera hacia el Cruce de Pavón, al intentar cruzar el arroyo, que aumentó su caudal.

De La Rosa indicó que el personal de la Defensa Civil ha estado activo, para evitar que las inundaciones pongan en riesgo a familias en lugares vulnerables, por lo que mantiene estrecha comunicación con la gobernadora Magalys Tabar de Goico, para la asistencia y acciones para evitar riesgos a familias y dar asistencia a los afectados.