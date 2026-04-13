Niña de 7 años y un joven pierden la vida en Villa Altagracia por las lluvias

Las intensas lluvias iniciadas desde la tarde del domingo en Villa Altagracia han dejado un saldo de dos personas fallecidas y decenas de casas inundadas, según reportó el alcalde de esa localidad, José Miguel Méndez, alias Luis Pavolo.

Explicó que una niña de 7 años perdió la vida al intentar cruzar “un arroyito”, junto a su abuelo. De acuerdo al relato, el agua los arrastró a ambos; el adulto logró salir de la corriente, pero la niña murió.

Asimismo, informó que un joven que cruzaba un río, encima de un caballo, fue arrastrado por la corriente, lo que ocasionó su muerte.

Al hablar vía telefónica en “El Sol de la Mañana”, expresó que las fuertes lluvias mantienen a 10 comunidades incomunicadas, dentro de las que se encuentran Reparadora y La Lomita.

Reportó que hay decenas de casas inundadas, donde las familias, todas de escasos recursos, perdieron lo que tenían, por lo que llamó al Gobierno central a acudir en auxilio de la comunidad.

“Vengan en auxilio de nosotros porque no estamos bien en verdad”, dijo.

Asimismo, señaló que el puente de Los Guineos, “que cada rato lo miden”, hay que reconstruirlo porque “se terminó de ir entero”.

De acuerdo al Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), este lunes se prevén incrementos de la inestabilidad sobre nuestro territorio debido al fortalecimiento de la vaguada, lo que generará aguaceros intermitentes muy fuertes en ocasiones, tronadas, ráfagas de viento fuertes y posibles granizadas, hacia localidades del litoral costero Atlántico, el valle del Cibao, el noreste, llanura oriental, así como, la Cordillera Central y la zona fronteriza.

Por las lluvias, el Centro de Operaciones de Emergencia (COE), mantiene bajo alerta amarilla a Puerto Plata, Monseñor Nouel, San José de Ocoa, Santiago Rodríguez, Espaillat, Sánchez Ramírez, San Cristóbal, Hato Mayor, María Trinidad Sánchez, Monte Plata, provincia Santo Domingo, El Seibo, Valverde, La Vega, Distrito Nacional, Hermanas Mirabal, Santiago, Montecristi, Bahoruco, Samaná, Independencia, Elías Piña, Duarte (en especial el Bajo Yuna), San Pedro de Macorís, La Altagracia y La Romana.

Bajo alerta verde se encuentran las provincias de Dajabón y San Juan.