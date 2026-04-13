Todo listo para iniciar mañana el Foro Contra el Crimen y la Violencia

Todo está listo para iniciar mañana el Foro Contra el Crimen y la Violencia, que tendrá como expositora invitada a la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, y reunirá a los más connotados expertos en materia de violencia y seguridad en el país.

La actividad iniciará a las 9:00 de la mañana en el Aula Magna de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD). Entre los cuatro temas centrales a discutir se encuentran: la Seguridad, percepción y derechos: miradas multidisciplinarias sobre la violencia en República Dominicana, y la violencia como síntoma: modelo económico, desigualdad y crisis social en República Dominicana.

También está el de la Seguridad ciudadana y Estado de derecho: estrategias, límites y desafíos en República Dominicana, y los Aportes desde la academia: investigación y propuestas para la seguridad en República Dominicana.

En tanto, la magistrada Reynoso enfocará su ponencia sobre La Anatomía del Crimen y la Violencia en RD: Radiografía para una Transformación Necesaria.

El Foro Contra el Crimen y la Violencia es un esfuerzo conjunto de Listín Diario y la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Partió de una propuesta editorial de este medio de comunicación publicado el pasado 16 de marzo, que fue acogida de inmediato por la universidad estatal.

El foro busca abrir un espacio de discusión que permita diseñar una estrategia nacional, con el compromiso de todos los sectores, que fortalezca las acciones preventivas y permita controlar las variables que incrementan la criminalidad.

Se desarrollará mediante la modalidad de paneles, estando dentro de sus panelistas el demógrafo Frank Cáceres; el sociólogo Leopoldo Artiles; la especialista en estudios de género y derechos humanos, Mirna Jiménez; el jurista Jottin Cury (Hijo); el sociólogo e investigador Juan Miguel Pérez; el economista Francisco Tavárez; el especialista en estudios de juventud, Juan Leoner Brito, y el trabajador social Felipe Enmanuel Díaz.

También están en la lista de panelistas el jurista con experiencia en derecho constitucional José Miguel Vásquez; el jurista especializado en derecho penal Jhon Garrido; el jurista y analista Raymundo Mejía; el subdirector del Dicrim, Isaías José Tamarez Santiago; el jurista y decano de la facultad de derecho de Unapec, Alejandro Moscoso Segarra; abogado, político y ex diputado Pelegrín Castillo; el jurista y académico de la Universidad Nordestada, Claudio Aníbal Medrano Mejía y el comisionado ejecutivo para la Reforma Policial de la República Dominicana, Luis Ernesto García y la representación institucional de la Asociación de Empresas de Seguridad.

La actividad dará inicio con las palabras de salutación a cargo de los anfitriones, el director de Listín Diario, Miguel Franjul, y el rector de la UASD, Edirtrudis Beltrán.

Desde que Listín Diario dio a conocer la iniciativa de convocar a un Foro Contra el Crimen y la Violencia para dar una mirada general a la problemática y aportar propuestas de solución, de inmediato se despertó un amplio interés de diferentes sectores de la sociedad dominicana por formar parte del mismo.

La actividad es abierta al público y será transmitida en vivo a través de Listín Diario.