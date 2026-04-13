Gran Santo Domingo en alerta roja por efectos de vaguada

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) colocó bajo alerta roja al Distrito Nacional y a la provincia Santo Domingo, debido a las fuertes lluvias provocadas por una vaguada y un sistema frontal.

Desde tempranas horas de la tarde, en el gran Santo Domingo se han sentido torrenciales aguaceros con ráfagas de viento y tronadas.

En total, unas 28 demarcaciones se encuentran bajo alerta meteorológica debido a los efectos del fenómeno atmosférico.

Bajo alerta amarilla están Puerto Plata, Espaillat, María Trinidad Sánchez, Valverde, Santiago, San Pedro de Macorís, Monseñor Nouel, Sánchez Ramírez, Monte Plata, La Vega, Monte Cristi, La Altagracia, San José de Ocoa, San Cristóbal, Duarte (en especial el Bajo Yuna), La Romana, Santiago Rodríguez, Hato Mayor, El Seibo, Hermanas Mirabal y Samaná.

Las provincias en alerta verde son San Juan, Dajabón, Independencia, Elías Piña y Bahoruco.

El COE recomienda a las frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones navegar con precaución cerca del perímetro costero sin aventurarse mar adentro, debido a viento y olas anormales.

Así también, advierte sobre los frecuentes episodios de visibilidad reducida por fuertes lluvias, descargas eléctricas, ráfagas de viento muy fuertes e incluso posibles trombas marinas.