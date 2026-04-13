Gloria Ceballos: “Tenemos prácticamente 45 días lloviendo” y las lluvias seguirán esta semana

La directora del Instituto Dominicano de Meteorología, Gloria Ceballos, advirtió que las lluvias continuarán debido a un sistema frontal y una vaguada sobre el territorio nacional.

“Las lluvias van a continuar. Tenemos un sistema frontal que se mantiene ahí estacionario al noreste del territorio nacional y una vaguada muy profunda que se manifiesta en todos los niveles de la tropósfera”, explicó.

Agregó que existe “mucha humedad, mucha inestabilidad atmosférica”, lo que provocará lluvias intensas especialmente en el norte y noreste del país, desplazándose hacia el este.

Ceballos indicó que aunque el martes y el miércoles podrían disminuir en intensidad, las lluvias seguirán, y para el jueves y el fin de semana volverán a incrementarse.

“Vamos a tener una semana en que seguirá lloviendo, tenemos ya suelo saturado, tenemos prácticamente 45 días lloviendo todos los días en algunas regiones del territorio nacional”, advirtió.

Provincias en alertas se mantienen

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) mantiene 26 provincias en alerta amarilla y dos en verde, recordó su director, Juan Méndez García, al tiempo que llamó a la población a ser prudente.

“Es importante que la población en sentido general se abstenga de cruzar ríos, arroyos o cañadas que presenten grandes volúmenes de agua, ya sea en vehículos o a pies. Evitar las imprudencia es sumamente importante para usted preservar su vida”, afirmó.

También alertó sobre conductas de riesgo. “Hemos visto situaciones que han desbordado el ánimo de las personas y es producto de algunas imprudencias cometida con persona cruzando ríos o lanzándose a los ríos para bañarse. Hay que evitar este tipo de situaciones”, añadió.