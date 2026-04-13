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Fallece exdipitado Rafael Enrique Rivera

Rivera, quien fue diputado en el período 1998-2002, fue durante años una de las voces más aguerridas del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) y posteriormente del Partido Revolucionario Moderno (PRM).

Rafael Enrique Rivera, exdiputado de la República.

Rafael Enrique Rivera, exdiputado de la República.Fuente externa

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Edgar LantiguaPuerto Plata, RD

Falleció en Puerto Plata, a la edad de 80 años, el exdiputado Rafael Enrique Rivera Mejía, esposo de la periodista y dirigente política y exgobernadora provincial, Mirna Santos.

Rivera, quien fue diputado en el período 1998-2002, fue durante años una de las voces más aguerridas del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) y posteriormente del Partido Revolucionario Moderno (PRM).

Le sobreviven sus hijos Enrique y Marlen, así como Amin y Ernesto, hijos del primer matrimonio de Mirna con el ingeniero Amin Abel Hasbún, asesinado en 1970 por razones políticas.

En los últimos años estuvo recluido en su hogar debido a problemas de salud.

Sus restos están siendo velados en la Funeraria Puerto Plata y serán sepultados el martes a las 3:00 de la tarde en el Cementerio Municipal.

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