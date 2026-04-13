Equipo especializado de Onesvie evalúa daños tras colapso del puente de Camú en Puerto Plata

Tras las torrenciales lluvias que provocaron el colapso del puente sobre el río Camú en la carretera turística que une a Santiago con Puerto Plata, un equipo técnico de la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructura y Edificaciones (Onesvie) realizó levantamientos técnicos para determinar las causas del colapso estructural, la magnitud de los daños y las medidas necesarias para su intervención.

El colapso de este puente dejó incomunicada la zona, inundaciones que afectaron cientos de viviendas, daños materiales considerables y el deceso de una mujer de 87 años luego de ser trasladada en las adversas condiciones.

El equipo encargado está encabezado por la ingeniera Fanny Ramos, directora regional de la entidad, junto al encargado de la Delegación Puerto Plata, ingeniero Ernesto Polanco Grant; además de ingenieros, arquitectos y técnicos especializados, quienes se encuentran en el lugar realizando los levantamientos correspondientes.

Asimismo, por medio de un comunicado de prensa, la entidad estatal informó que, una vez concluidas las evaluaciones técnicas, presentará un informe detallado con los resultados del levantamiento y las recomendaciones para la intervención de la infraestructura.

Explicaron que las autoridades han desplegado intervenciones prioritarias orientadas a mitigar riesgos, proteger a las comunidades y fortalecer la resiliencia de las infraestructuras ante eventos climáticos extremos.

Al lugar también se presentaron autoridades del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), quienes realizaron un recorrido por las comunidades afectadas como parte de los levantamientos preliminares para determinar las acciones a seguir.

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El ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, también estuvo en el lugar acompañado por ediles, legisladores y directores locales de cuerpos de socorro y por el director del Instituto Dominicano de Aviación Civil, (IDAC), Igor Rodríguez.

Con su visita, se encargó de asegurar que el Gobierno hará lo posible por ayudar a las personas afectadas por las anegaciones y dar soluciones definitivas a mediano y largo plazo.