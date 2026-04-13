Eduardo Estrella visita zonas afectadas en Puerto Plata y evita ofrecer declaraciones sobre daños

El ministro de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Eduardo Estrella, realizó un recorrido por varias comunidades afectadas por las recientes lluvias en la provincia Puerto Plata, donde constató los daños ocasionados por la crecida del río Camú, especialmente en los distritos de Camú, Yásica y el municipio de Villa Montellano.

Durante la visita, el funcionario observó el colapso del puente sobre el río Camú, estructura que cedió ante la gran cantidad de agua acumulada, dejando incomunicadas a numerosas comunidades y dificultando el tránsito de los residentes.

A pesar de la magnitud de los daños, Estrella evitó ofrecer declaraciones a la prensa sobre la situación de las infraestructuras afectadas, incluyendo caminos vecinales y otras vías que resultaron destruidas por las inundaciones.

El ministro se limitó a recorrer la zona, acompañado de un equipo técnico, cuyos miembros fueron vistos evaluando los escombros del puente colapsado, como parte de los levantamientos preliminares para determinar las acciones a seguir.

La ausencia de información oficial generó inconformidad entre los comunitarios, quienes se mostraron indignados y demandaron respuestas sobre la rehabilitación del tránsito y las soluciones a corto plazo.

“Queremos saber qué va a pasar con el paso, estamos incomunicados”, reclamaban algunos residentes, mientras el funcionario evitaba pronunciarse y se limitaba a saludar brevemente a los presentes.

La falta de declaraciones dejó un ambiente de incertidumbre entre los afectados, quienes esperan una pronta intervención de las autoridades y una comunicación clara sobre las medidas que serán implementadas para enfrentar la situación.

Lluvias por vaguada volverán en la tarde y se extenderán hasta la madrugada del lunes