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Edeeste y la Pgase identifican anomalías en facturación eléctrica

Ambas entidades procedieron a la fiscalización de los comercios Centro de Ahumados Ciabel, Clínica Soto González y el Colmado La Gran Parada. Las anomalías detectadas afectaban directamente el consumo y a su vez la facturación real de cada negocio.

Fiscalizan comercios para detectar fraudes.

Fiscalizan comercios para detectar fraudes.Externa

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Listín DiarioSanto Domingo, RD

Tras varios operativos de inspección, la Procuraduría General Adjunta para el Sistema Eléctrico (Pgase) y la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (Edeeste) identificaron irregularidades en múltiples establecimientos comerciales del municipio Santo Domingo Este.

Ambas entidades procedieron a la fiscalización de los comercios Centro de Ahumados Ciabel, Clínica Soto González y el Colmado La Gran Parada. Las anomalías detectadas afectaban directamente el consumo y a su vez la facturación real de cada negocio.

Según el informe presentado por los técnicos de la compañía eléctrica, las estimaciones de las irregularidades identificadas generaban pérdidas equivalentes a 101,167.28 kWh, representando esto un detrimento de la cobranza por RD$922,211.77.

Edeeste y la Pgase manifestaron que estos operativos forman parte del plan de acciones conjuntas para enfrentar de manera firme el fraude eléctrico y reducir las pérdidas eléctricas de la distribuidora.

Adelantaron que mantendrán una lucha firme contra el fraude eléctrico y las conexiones irregulares, prácticas a las que recurren incluso empresas de alto consumo. En ese sentido, recordaron que estas entidades están llamadas a ser ejemplo ante la sociedad, promoviendo un uso transparente y plenamente legal del servicio energético.

Para este año 2026, Edeeste, desarrolla una estrategia a través de la Dirección de Gestión de Pérdidas de enfrentar categóricamente la manipulación y el fraude eléctrico, siendo esto una de las consecuencias que deterioran la calidad del servicio y que solo en el 2025 generó grandes pérdidas para el Estado.

Las autoridades exhortaron a los usuarios en condición irregular a normalizar su situación y formalizar sus contratos con la empresa distribuidora. Asimismo, invitaron a quienes ya cuentan con servicio contratado a reportar cualquier anomalía a través de los canales oficiales, contribuyendo así a fortalecer los esfuerzos orientados a ofrecer un servicio eléctrico más eficiente, equitativo y seguro.

En ese mismo orden, aprovecharon para recordar que estas acciones irregulares se convierten en averías en el sistema de distribución, afectando directamente a residentes en los sectores dentro de su zona de concesión.

Por último, la Pgase y Edeeste reiteraron que con estas acciones se reafirma su compromiso con la reducción de pérdidas, el combate al fraude eléctrico y la consolidación de un sistema energético más justo, seguro y sostenible, en beneficio de la ciudadanía y del desarrollo del país.

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