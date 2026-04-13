Cónsul dominicano en Madrid resalta modernización del sistema consular impulsada por el Mirex

El cónsul general de la República Dominicana en Madrid, José E. Marte Piantini, destacó los avances en la modernización del sistema consular dominicano, una iniciativa impulsada por el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Dominicana orientada a fortalecer la eficiencia, transparencia y equidad en los servicios consulares.

Marte Piantini explicó que este proceso de modernización tiene como eje central lograr un balance institucional que beneficie a todo el personal consular, incluyendo cónsules, vicecónsules, auxiliares consulares y personal nativo.

Entre las principales medidas adoptadas, resaltó el establecimiento de sueldos fijos para los cónsules, una decisión histórica del MIREX que busca garantizar mayor estabilidad laboral, transparencia administrativa y mejor desempeño en las funciones diplomáticas.

Asimismo, subrayó el aumento salarial para el personal consular y la estandarización de la matrícula consular, iniciativas que contribuirán a ofrecer servicios más ágiles, organizados y alineados con las mejores prácticas internacionales.

“El fortalecimiento del sistema consular dominicano responde a una visión moderna de la gestión pública, centrada en la dignificación del servicio exterior y en la mejora continua de la atención a nuestros ciudadanos en el exterior”, expresó Marte Piantini.

El cónsul en Madrid también enfatizó que estas acciones se enmarcan dentro del compromiso con la transparencia y la institucionalidad promovido por el presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, quien ha impulsado una agenda de reformas orientadas a consolidar un Estado más eficiente y cercano a la ciudadanía.

La ejecución de estas medidas está siendo liderada por el viceministro consular y migratorio, Opinio Díaz, en coordinación con el director consular, Cándido Omar Mercedes, y la encargada de la División de Trámites y Seguimiento a Misiones Consulares, Patricia Corporán.

De igual forma, el cónsul Marte Piantini valoró el respaldo del canciller de la República, Roberto Álvarez, cuyo liderazgo ha sido clave en la implementación de estas políticas orientadas a la modernización y fortalecimiento del servicio exterior dominicano.

Finalmente, reiteró que estas transformaciones representan un paso firme hacia un modelo consular más justo, transparente y eficiente, en beneficio tanto del personal como de la diáspora dominicana.