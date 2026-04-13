Bloquean tránsito tras inundación de viviendas en Neyba

El río El Manguito, el cual se mantiene en proceso de reencausamiento, se desbordó inundando al menos cinco viviendas en la comunidad del Estero, en el municipio de Neyba, provincia Bahoruco, a causa de los aguaceros del pasado domingo.

Las lluvias provocaron, además, daños a caminos vecinales e interparcelarios, aislando comunidades rurales.

"El río llegó como a las once de la noche; por aquí solo ha venido la Defensa Civil y tuvimos que amanecer fuera porque se nos llenó la casa de agua", dijo la señora Leydi Carvajal.

La familia de Ocadio Méndez Díaz es otra de las damnificadas con las aguas que afectaron sus ajuares y la edificación de la Iglesia Católica.

"El río se desbordó gracias a que las autoridades bajaron todo el río para este lado; siempre hemos pedido que lo hagan para los dos porque no le hace daño a nadie", dijo Méndez Díaz.

Esa situación provocó la reacción de los comunitarios, quienes bloquearon el puente en reclamo. La paralización provocó hileras de vehículos y motocicletas que se proponen transitar por la zona.

Agentes policiales se presentaron al lugar para evitar alteración del orden, pero el paso continúa bloqueado.

Juan Daniel Díaz y Jesús de los Reyes Herasme dijeron que el paro es para que las autoridades se presenten a atender su reclamo para evitar que continúen las inundaciones de viviendas.

"Las autoridades han hecho con nosotros lo que han querido, nos han tirado el río para Estero solo y el río es para Estero y la Villa; anoche se metió a las casas y las propiedades y no encontramos qué hacer", expresó Daniel Díaz.

La gobernadora María Esther Díaz Medina dijo que se mantiene en contacto con las autoridades del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indrhi), a fin de agilizar la obra que permitirá la división del río El Manguito.

Pero dijo que se debe permitir accionar de inmediato para proteger a las familias más vulnerables del Estero con la posible crecida del acuífero.

El alcalde Yadel Suberví acudió a conversar con los comunitarios y una comisión del Ministerio de Obras Públicas, pero no se llegó a ningún acuerdo para restablecer el tránsito vehicular.

El ejecutivo municipal dijo que para atender el reclamo de la comunidad se está agotando un proceso y pidió permitir el paso para mitigar la situación en medio de las amenazas de lluvias.

Otros hechos.

Los aguaceros desbordaron el Arroyo Penda, pero las autoridades lograron retirar el material arrastrado que imposibilitaba el paso en la entrada de Villa Jaragua.

También los aguaceros crecieron el río Los Guineos, en la zona cafetalera Panzo, y varios arroyos, aislando al Aguacate, Rancho Viejo y otras comunidades rurales.