En Barrancón, Luperón, claman por ayudar oficial ante impacto de inundaciones

Ciudadanos hacen un llamado urgente al presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, así como a todas las autoridades competentes, para que acudan de manera inmediata en auxilio de la comunidad de Barrancón.

Cientos de familias han sufrido pérdidas cuantiosas en sus hogares y negocios debido a las intensas lluvias que han provocado el desbordamiento del río Bajabonico, así como de cañadas y arroyos, dejando a esta comunidad gravemente afectada.

Hasta el momento no se han reportado pérdidas humanas, pero el daño a las viviendas y a las vías de comunicación es significativo, por lo que los residentes del lugar reclaman la asistencia del gobierno de acuerdo a lo informado por Julián Pichardo a este medio.