Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Listin Diario El Lístin diario
Suscribete
La República

INUNDACIONES

En Barrancón, Luperón, claman por ayudar oficial ante impacto de inundaciones

Cientos de familias han sufrido pérdidas cuantiosas en sus hogares y negocios debido a las intensas lluvias que han provocado el desbordamiento del río Bajabonico, así como de cañadas y arroyos, dejando a esta comunidad gravemente afectada.

Inundaciones reportadas en la comunidad de Barrancón.

Inundaciones reportadas en la comunidad de Barrancón.fuente externa

Avatar del Edgar Lantigua
Edgar Lantigua 
Barrancón, Luperón, RD

Ciudadanos hacen un llamado urgente al presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, así como a todas las autoridades competentes, para que acudan de manera inmediata en auxilio de la comunidad de Barrancón.

Cientos de familias han sufrido pérdidas cuantiosas en sus hogares y negocios debido a las intensas lluvias que han provocado el desbordamiento del río Bajabonico, así como de cañadas y arroyos, dejando a esta comunidad gravemente afectada.

Hasta el momento no se han reportado pérdidas humanas, pero el daño a las viviendas y a las vías de comunicación es significativo, por lo que los residentes del lugar reclaman la asistencia del gobierno de acuerdo a lo informado por Julián Pichardo a este medio.

Tags relacionados