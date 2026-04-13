Abinader instruye priorizar “salvar vidas y propiedades” ante lluvias e inundaciones

El presidente Luis Abinader informó este lunes que el Gobierno se mantiene en “sesión permanente” ante las intensas lluvias que afectan a República Dominicana, con el objetivo principal de “salvar vidas y propiedades”, mientras las autoridades advierten que el temporal continuará durante toda la semana.

Durante una rueda de prensa en el Palacio Nacional, junto a la Comisión Nacional de Emergencias, Abinader explicó que las instituciones están desplegadas en todo el territorio para dar seguimiento a la situación en cada provincia.

“Estamos en sesión permanente con responsabilidades específicas para cada provincia en orden a darle seguimiento”, afirmó el mandatario a los periodistas.

El jefe del Estado insistió en que la prioridad en este momento es proteger a la población: “Como sigue lloviendo, nuestro principal objetivo es salvar vidas y propiedades, conservar el uso de las infraestructuras”.

Las lluvias ya han dejado víctimas: al menos dos personas, una niña de 7 años y un joven de 19, murieron en Villa Altagracia tras ser arrastrados por un río, según informó en la víspera la Defensa Civil.

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Abinader también se refirió a los daños provocados por las lluvias el fin de semana, específicamente lo que ocurrió en Puerto Plata, donde un puente colapsó por la crecida de un río Camú.

“Estamos actuando para corregir todos esos daños lo más pronto posible. Estamos trabajando en todo el país en lo que tiene que ver con alimentos, comidas y también con alguna parte de los enseres”, indicó.

El presidente aseguró que la asistencia llegará a todas las provincias, aunque advirtió que las condiciones climáticas complicarían la entrega de ayuda.

“Es bueno que sepan que a todos los dominicanos y a todas las provincias se les va a atender, pero sigue lloviendo y al seguir lloviendo tenemos que ver la mejor manera para que los enseres que le vamos a retornar pues no se vuelvan a dañar”, dijo.

Además, informó que el Gobierno evalúa reubicar viviendas en zonas de riesgo: “También estamos viendo cómo eliminamos viviendas y trasladamos viviendas que están en lugares vulnerables”.

“Ahora es prever, salvar vidas, no acercarse a los ríos, a las cañadas, a los lugares donde hay un potencial peligro”, agregó.