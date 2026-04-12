Así lucen los trabajos de remozamiento del Parque Núñez de Cáceres en cuatro meses de remozamiento

El Parque Ambiental Núñez de Cáceres permanece cerrado desde el 9 de diciembre de 2025, fecha en la que se anunció su remozamiento. Cuatro meses después hay pocos avances en visibles en su recuperación.

Al momento de la visita por el parque, uno de los obreros dijo que están construyendo una casita donde estarán todos los aparatos de corriente; la fuente está totalmente podada y lista para iniciar los trabajos. El baño que ya tenía el parque se encuentra en readecuación y el anfiteatro está siendo remodelado.

Según los obreros, los trabajos iniciaron justo luego de ser culminado el cierre del parque. Pero a cuatro meses de esto, los comunitarios han reportado que notan un avance lento, debido a que la fecha de entrega está a 10 meses.

La inversión de la obra se estima entre los RD$75 y RD$100 millones.

La intervención contempla una transformación completa de 18,000 metros cuadrados, ubicada en una de las principales vías del Distrito Nacional, e incluirá mejoras sustanciales en infraestructura, seguridad, accesibilidad e iluminación, así como nuevas áreas recreativas y deportivas para todas las edades.

Durante la visita por el parque se observaron pocos obreros que trabajaban en la limpieza, debido a que varias áreas como la fuente de agua serán pintadas y algunos espacios se modernizarán.

La proyección del parque, así como lo dijo la alcaldesa Carolina Mejía durante el anuncio de remozamiento, es ofrecer un espacio moderno y familiar para los residentes de la capital, donde puedan visitar en familia y recordar lo que una vez fue este parque ambiental.

Áreas en proyecto de ser remozadas

El esquema de la nueva estructura que tendrá el parque incluirá la renovación total de su pista perimetral para caminar, aceras interiores con accesibilidad universal, jardines y áreas verdes reforestadas, así como la restauración de la escultura central.

La alcaldía habilitará nuevas áreas infantiles inclusivas, una zona canina, un gimnasio al aire libre, espacios para escalar y patinar. El parque contará con baños renovados y una oficina de apoyo comunitario.

También se instalará un sistema de iluminación LED más eficiente, se automatizará el sistema eléctrico para reducir el consumo energético y se implementará una señalética moderna e informativa.

Como parte del enfoque de sostenibilidad, la alcaldía colocará puntos limpios de reciclaje y mobiliario urbano elaborado con materiales reciclados. Asimismo, se integrarán murales artísticos que embellecerán el entorno y promoverán el sentido de pertenencia comunitario.

La intervención también incluye trabajos de limpieza de filtrantes, pintura general, instalación de una cisterna, poda de árboles y siembra de nuevas especies ornamentales, con el objetivo de revitalizar completamente este espacio público y devolverlo a la ciudadanía con condiciones óptimas para su disfrute.