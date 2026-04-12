De lo que fue la plaza comercial, Teleofertas, solo quedan los escombros. Este complejo que albergó múltiples negocios, ubicado en la avenida Máximo Gómez con 27 de Febrero, en Santo Domingo, quedó destruido.

Esto luego del despliegue policial que movilizó ayer a cientos de agentes, que incluye unidades tácticas e inteligencia y personal de la policía preventiva, autorizados para ejecutar el desalojo del establecimiento.

Hoy, los locales que integraban al popular centro de diversión como bar (terraza olímpica), venta de comida, lavadero de carros, tienda de respuestas, banca de lotería, están destrozados.

TeleofertasLeonel Matos

Mientras los techos de zinc, hierros y metales están en el suelo, de una parte de la estructura a base de concreto de algunos establecimientos, solo quedan los escombros.

Este domingo, por los alrededores de la plaza comercial, algunas personas identificadas como dueñas del inmobiliario y empleados de los locales se muestran consternados por lo ocurrido y cabizbajos.

Además, se abstienen de hablar con la prensa y dar la versión de los hechos.

Entre tanto, los curiosos que transitan por el lugar, asombrados por la destrucción, preguntan sobre lo sucedido, sin obtener respuestas.

Además, en el perímetro de la avenida 27 de Febrero, aún permanecen un reducido número de agentes policiales y de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesset).

Video Teleofertas en escombros tras desalojo, mientras empleados evitan dar declaraciones



Otros detalles sobre el desalojo

Conforme a lo informado en la prensa, el desalojo está amparado en una sentencia de la Suprema Corte de Justicia.

Por lo que ayer, sábado, se evidenció un gran despliegue policial que se extendía a los alrededores del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, el sector Miraflores y calles aledañas.