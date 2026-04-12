Obispo pide al gobierno evitar que se repita tragedia como la del desnivel 27 de Febrero

El arzobispo de la Diócesis Stella Maris admitió que la Iglesia católica dominicana ha estado ausente en momentos claves y en espacios en los cuales esa institución siempre estuvo presente.

Monseñor Manuel Antoni Ruiz de la Rosa aclaró que poco a poco se están llenando esos espacios, pero no para llenar el espacio dejado por el arzobispo emérito de Santo Domingo, monseñor Nicolás de Jesús-Cardenal-López Rodríguez, porque personas como él son insustituibles.

El religioso dijo que la iglesia tiene que enfocarse en cumplir con la responsabilidad que le corresponde, y explicó que en su caso particular no tiene una presencia activa en los medios de comunicación como estaba anteriormente porque está enfocado en resolver los problemas de su diócesis y la comunidad, y cuando se necesite alzar la voz por esa gente, él asumirá esa tarea.

Agregó que la institución cumplirá su rol cuando tenga que hacerlo y recordó que el Sermón de las Siete Palabras es un gran escenario para hacer críticas y denuncias, incluyendo a la propia Iglesia, pero no es el único, porque se hacen en todas las catedrales y, diariamente, los curas en las parroquias están realizando esos pronunciamientos.

Insistió en que “la Iglesia está haciendo su trabajo, está presente, y nosotros vamos a cumplir con el liderazgo que tenemos que ejercer en cada una de las situaciones para poder acompañar a las personas, con madurez y de manera profesional”.

El obispo de la Diócesis Stella Maris dejó en claro "que diariamente se están produciendo pronunciamientos en los templos católicos sobre situaciones que afectan a la población, pero como no siempre hay medios de comunicación cerca, ni la Iglesia tiene la manera de amplificar todo lo que se dice, se puede pensar que no está haciendo sentir su voz en torno a los distintos problemas que preocupan a la gente".

llamado al gobierno

Asimismo, aseguró que las causas de las inundaciones de viviendas y colapso de edificaciones tienen que ver con las construcciones en áreas vulnerables y la falta de fiscalización por parte de las autoridades competentes, a la vez que pidió al gobierno no esperar que vuelva a suceder otra tragedia como la que ocurrió en el paso a desnivel de la 27 de Febrero con Máximo Gómez para hacer las inspecciones y correcciones en otros lugares similares.

“El problema es que estamos haciendo edificaciones mal hechas, y en lugares que no debemos hacerlas, y las autoridades a veces dan permisos y otras veces las personas lo hacen de todos modos, porque estamos viendo edificios llenas de agua hasta el segundo nivel; eso tiene que ver con lo que estoy indicando”, censuró el líder religioso al ser entrevistado en el programa D´AGENDA.

Criticó que la supervisión no esté funcionando porque cuando alguien está construyendo cualquier estructura, llega un inspector, “coge un par de pesos y deja eso así”.

Del mismo modo, agregó que, "yo cuando voy a casar a una persona y conversamos sobre el lugar donde van a vivir, les digo que cuando vayan a comprar un apartamento deben ir cuando esté lloviendo y los fines de semana cuando hay fiestas para cerciorarse de la contaminación sónica, y luego que chequeen los planos para ver si lo que se diseñó fue lo que finalmente se construyó”.

El purpurado recordó que la naturaleza tiene sus cambios, que son los cambios climáticos. "Tenemos que adaptarnos a esa realidad porque es el único planeta que tenemos".

“Yo creo que estas son oportunidades que tiene el gobierno y la ciudad, no para poner parches, sino para resolver”, advirtió.

Recordó la tragedia que sucedió en la Máximo Gómez con 27 de Febrero, cuando colapsó una pared lateral debido a las torrenciales lluvias, en la que nueve personas perdieron la vida, y preguntó si se han tomado las previsiones para los otros pasos que están en esa y otras vías de la capital.

¿Hemos tomado las previsiones para los otros? Probablemente no, se sabe lo que hay que hacer porque eso hay que apuntalarlo bien, ya que el agua da vida, pero también se lleva la vida; por eso hay que canalizarla y no enfrentarla. Si no se hace, hay inundaciones, colapsos y desplomes”, sentenció el obispo católico.

Argumentó que “ahí se puso remedio en ese punto, después que ocurrieron esas muertes, y en los otros lugares todavía no se ha hecho lo que hay que hacer; no hay que esperar una nueva tragedia para que salga en los titulares de los periódicos durante una semana, hasta que llegue otra noticia que lo cambie, y luego vuelve y nos pasa”.

CAso Jet set

Con respecto al caso Jet Set, el religioso lo calificó como una de las grandes tragedias que ha sufrido el país, y dijo que personalmente fue muy impactado porque en la parroquia que dirigía llegaron los primeros cadáveres para él hacerles una oración, y pudo presenciar el drama y el dolor de los familiares de las víctimas.

"La lección que debemos aprender de esa tragedia es que no ocurra otro Jet Set, que eso no nos vuelva a pasar. ¿Cómo eso se puede hacer? Bueno, revisando lo que ya está construido, y hacer los correctivos en lo que se está construyendo”, censuró.

Monseñor Manuel Ruiz dijo que eso sucede también en las escuelas: que el contratista dice en el contrato que va a hacer una cosa, y luego hace una construcción con materiales y agregados de mala calidad, muy distinto a lo que se comprometió.

critica la violencia estructural que afecta al país y llama a realizar una cruzada nacional de pacificación

El Obispo de la Diócesis Stella Maris, Monseñor Manuel Ruiz, denunció que en el país hay una violencia estructural que se manifiesta en violencia social, delictiva y los asesinatos de mujeres a manos de sus parejas o exparejas.

El purpurado católico dijo que no es posible que por cualquier tontería una persona “le dispare o entre a machetazos a otro ciudadano, lo que implica un problema de violencia grave que amerita una cruzada nacional de pacificación”.

“Cuando se habla de las muertes de mujeres a manos de su pareja, es un escándalo fuera de serie, pero el 85 % de los hechos violentos que se producen en el país son riñas entre amigos en el barrio, en el bar; o sea, lo que más se resalta son esos asesinatos de mujeres, pero es un problema de violencia estructural que tenemos”, lamentó el religioso al participar en la entrevista del programa D´AGENDA.

Añadió que “tenemos que prestarle atención a eso seriamente; yo he pedido que se hagan unos estudios en la mente de quienes ya están presos, que no se suicidaron, para ver qué es lo que pasa por esa cabeza. Yo le pido a las jóvenes, e insistió en eso en la escuela, que elijan bien, porque si eligió una persona que piensa que la mujer es de su propiedad, va a terminar mal”.

“Si usted elige un loco para casarse, y no está meditado, usted va a tener problemas, porque eso habla. Cuando estoy preparando las parejas para el matrimonio, le pregunto si el novio la ha empujado, amenazado. Si tiene unos celos enfermizos y son novios, ¿qué va a pasar cuando estén casados? Por eso es por lo que digo que hay que leer los signos, el lenguaje de lo que está pasando”, aconsejó Monseñor Ruiz.

Alertó a las jóvenes a no creer que su pareja, quien se comporta de manera posesiva y violenta, va a cambiar cuando se hayan casado, "porque es mentira, nadie cambia a nadie; si el hombre tiene unos celos enfermizos y manifiesta otros problemas, la muchacha debe dejar esa relación y mirar para otro lado, aunque le parta el corazón".

"Las autoridades deben implementar una política para enfrentar ese flagelo; no es con cinta, no son esas campañas o el feminismo desenfocado. Por eso yo no le llamo feminicidio porque eso se define como la muerte de una mujer por ser mujer, y no es por eso, son por celos y otros tipos de problemas”, explicó el obispo de Stella Maris.

Sugirió tratar ese tema en las escuelas; las autoridades deben trabajar más, y al hombre hay que darle un seguimiento porque cuando una mujer dice que su pareja o expareja la agredió, va tres meses preso en lo que se averigua el caso, ya que debido a todos los hechos que se viven cometiendo, las leyes se han inclinado un poco a favor de las mujeres.

Aquí hay un problema de violencia tan grave que debemos hacer una cruzada de pacificación, en la familia, escuela y a todos los niveles. Tenemos violencia familiar, violencia social y violencia delictiva; "no es posible que una persona le vaya arriba a otra por un problema de 20 pesos, o porque no pudieron dirimir un malentendido hablando como la gente”, deploró.

Lamentó que no sea posible que la primera reacción de una persona cuando tiene diferencia con otra sea “entrarte con un machete o dispararte, por cualquier tontería; eso hay que trabajarlo”.