Lluvias torrenciales causan daños en provincias bajo alerta roja, incluida Puerto Plata

Tras las intensas lluvias del sábado por la tarde, el Centro de Operaciones de Emergencia (COE) reportó graves daños en Puerto Plata y otras provincias que permanecen bajo alerta roja.

Según el boletín de esta mañana, la Defensa Civil, en la calle principal del municipio Guananico, Puerto Plata se encuentra inundado; cuatro viviendas se han visto afectadas parcialmente.

Mientras que en el distrito municipal de Yásica, por desbordamientos de los ríos Yásica, Yasiquita, Sonador, San Marcos, El Naranjal, Madre Vieja, Bajabonico y Caonao, y unas 85 viviendas quedaron inundadas.

Al menos 30 familias se encuentran albergadas en el centro educativo de Yasica, para un total de 150 personas, y unas 287 personas fueron desplazadas a casa de amigos y familiares.

Entre tanto, en el municipio de Montellano, las autoridades realizaron evacuaciones de forma preventiva.

Además, el puente conocido como el Punto se encuentra afectado, dejando incomunicada la carretera turística que comunica Santiago con Puerto Plata.

Daños en otras provincias

Debido a las fuertes lluvias, en Santiago, la comunidad Sajoma se encuentra incomunicada.

En La Vega: los aguaceros produjeron inundaciones urbanas en las comunidades: El Pino, Autopista, Pontón, Guaco, Burende, Santa Ana, El Pino y La Penda.

En el municipio de Jarabacoa, debido a las fuertes lluvias acaecidas, se produjo un deslizamiento de rocas en la Carretera Federico Basilis, La Vega-Jarabacoa.

Además, en la comunidad de Cutupu unas seis viviendas fueron anegadas y, por el desbordamiento del río Yaque, quedaron incomunicadas las comunidades: Los Peña y Río Berraco.

En EL Seibo: La Defensa Civil reportó el rescate acuático de un individuo identificado como Rafi De La Cruz, quien quedó atrapado en su camión en Paraje Morales debido al desbordamiento del Arroyo Morales.

También por crecida del arroyo Morales, quedaron incomunicadas las comunidades: Parajes Morales y Batey Santa Lucía.

Monte Plata: Las crecidas de los ríos Cuasi, Ozama y Guanuma dejaron incomunicadas las comunidades: Mamá Tingo y Peralvillo.

San Juan: Las autoridades informaron que, debido a un ventarrón en la comunidad Los Cerros de Mogollón, resultaron cuatro viviendas afectadas tras el desprendimiento de sus techos.

En Valverde: debido al desbordamiento del río Maimón, unas 28 viviendas fueron anegadas.

Allí 42 se vieron afectadas y movilizadas a los refugios. Además, tres familias se encuentran albergadas en la Iglesia Metodista Libre, sumando un total de 17 personas.

En el Municipio de Mao, debido al desbordamiento del río Amina, quedó incomunicada la carretera entre Mao y Santiago.

María Trinidad Sánchez: La Defensa Civil reportó que, debido a las fuertes lluvias, se produjeron inundaciones urbanas en el municipio Río San Juan.

Recomendaciones

Ante la ocurrencia de aguaceros, el COE recomienda a la población abstenerse del uso de balnearios, cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten altos volúmenes de agua y que generen inundaciones repentinas.

También exhorta a los conductores a mantener precaución en las carreteras, debido a la reducción de la visibilidad por lluvias fuertes y vías intransitables, sobre todo en las provincias bajo alerta.

Asimismo, puntualizaron seguir los lineamientos y orientaciones de los organismos de protección y mantenerse en contacto con la Defensa Civil, Fuerzas Armadas, Cruz Roja, la Policía Nacional y Cuerpos de Bomberos.