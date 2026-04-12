Francisco Javier dice que el plan del gobierno para mitigar la crisis global "debe ser serio"

El precandidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Francisco Javier García, afirmó que ante la actual crisis global, el gobierno dominicano debe presentar un plan que se corresponda con los niveles de vulnerabilidad que presentan diversos sectores de la República Dominicana.

A través de un comunicado de prensa, el también miembro del Comité Político peledeísta dijo que el plan prometido por las autoridades debe ser serio, austero y bien articulado, a fin de que pueda ser asumido por los partidos políticos de la oposición y los demás sectores que conforman la sociedad dominicana.

Refirió que cuando se inició la guerra en el Medio Oriente, luego del ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra la República Islámica de Irán, en lo particular propuso a la administración del Partido Revolucionario Moderno (PRM) un plan mediante el cual el país podría mitigar perfectamente las consecuencias derivadas del conflicto bélico. Indicó, sin embargo, que desafortunadamente es ahora cuando reacciona en procura de un consenso nacional con el propósito de afrontar la situación.

García se refirió al tema durante encuentros sostenidos con representantes de diversos sectores de la provincia San Pedro de Macorís, en los que socializó las principales problemáticas que afectan el país.

Consideró que el gobierno que encabeza el presidente Luis Abinader tiene la posibilidad de aplicar una serie de alternativas correctivas para mitigar la crisis global, sin tener que recurrir al aumento de los combustibles como ha sucedido en tres de las últimas cuatro semanas.

Citó la reducción de los 12,000 millones presupuestados para la colocación de publicidad estatal y paralización de pensiones a personas que no califican para recibir ese tipo de beneficios.

El aspirante a la candidatura por la Presidencia de la República en la boleta del PLD recomendó a las autoridades gubernamentales, además, analizar la propuesta de creación de un fondo especial de contingencia para la mitigación del impacto de la crisis de Medio Oriente.