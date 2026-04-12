Danilo sobre el Gobierno: No tienen un plan concreto para enfrentar la crisis por la guerra

El expresidente de la República, Danilo Medina, expresó que el Gobierno no tiene un plan concreto para enfrentar el impacto de la crisis que está generando el conflicto bélico de Medio Oriente en el país.

“Yo me acabo de reunir con una comisión y no tienen un plan concreto de cómo van a manejar la crisis. Es cierto que estamos en una crisis en el contexto internacional. Pero esa crisis nos sorprende con mucha debilidad institucional en la República Dominicana. Porque el Gobierno cayó en la trampa del gasto corriente”, dijo Medina este domingo.

Explicó que el Gobierno no tiene recursos para enfrentar los problemas que les vienen con la guerra, debido al “apetito voraz por gastar dinero”. Según relató, el capital fue usado por el gobierno que dirige Luis Abinader “sin importarle en qué lo gastaba”.

Como ejemplo del gasto señaló las pensiones, las nóminas del Estado, el sector eléctrico y las transferencias de recursos a instituciones descentralizadas que consumen “cerca de 800 mil millones de pesos”.

“Y una deuda que se va a convertir en el mayor dolor de cabeza de esta economía. Porque solo este año va a tener que gastar más de 300 mil millones en pagos de interés de esa deuda. Entonces el gobierno tiene un compromiso enorme que tiene que afrontar. Y si se agrava la situación económica, está tomando al gobierno de sorpresa. Porque se metieron a gastar dinero a tal punto que el 88% del presupuesto del año pasado se gastó en gasto corriente. Más del 16% del PIB. Y el gobierno ha quedado ahora en la trampa de tener que buscar dinero prestado para cubrir gasto corriente”, dijo a los periodistas.

Medina espera que el plan que el gobierno elaborará para enfrentar la crisis no consista en hacer una reforma fiscal “para traspasar la irresponsabilidad que el gobierno tuvo” a la clase trabajadora.

“Ojalá que ese plan no descanse en hacer reforma fiscal aprovechando la situación que vive la República Dominicana para traspasar el gasto adicional que pueda tener que hacer el gobierno a la ciudadanía que ya no soporta más”, expresó.

El expresidente aseguró que, en el contexto actual, el gobierno es quien debe dar el ejemplo y asumir de primero el sacrificio de reducir sus gastos.

“Ojalá que la guerra termine ya, como se avizora que va a terminar, para que puedan sentarse fríamente, sin la presión de la guerra, a buscarle una solución al problema que tienen, porque están metidos en la trampa”, expresó.

El viernes, una comisión del Poder Ejecutivo se reunió con el exmandatario para abordar este tema y, tras el encuentro, el presidente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) indicó que esperará que le presenten el informe sobre el plan que ha anunciado el gobierno dominicano en varias ocasiones.

“Nosotros hemos escuchado con mucho interés las informaciones que hemos recibido de parte de la delegación del gobierno que está aquí presente esta tarde, y hemos quedado con ellos de que vamos a estar a la espera de que nos presenten el plan que próximamente van a elaborar. Y nosotros, tan pronto recibamos el plan, vamos a socializarlo con la dirección del partido”, informó.